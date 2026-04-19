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Coahuila

Concluye revisión de 129 obras; ICIFED definirá dictámenes

Julio Long señaló que el avance general del programa de obras escolares en la entidad alcanza actualmente un 35 por ciento.

  • 19
  • Abril
    2026

El Instituto Coahuilense de la Infraestructura Educativa (ICIFED) concluyó la revisión de 129 obras escolares en la región sureste del estado, las cuales se encuentran ahora en proceso de análisis para su dictaminación final.

¿Qué sigue tras la revisión de obras escolares?

El director del organismo, Julio Long, informó que los trabajos técnicos ya fueron realizados y que el siguiente paso será la valoración conjunta con dependencias estatales para definir el estatus de cada proyecto.

Evaluación con dependencias estatales

Indicó que será en próximas reuniones con la Secretaría de Gobierno de Coahuila, la Secretaría de Educación de Coahuila y otras instancias donde se determinarán las recomendaciones específicas, obra por obra, incluyendo posibles modificaciones o acciones correctivas.

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Replantean infraestructura en nuevas inversiones

Durante la revisión, el ICIFED detectó la necesidad de replantear algunos tipos de infraestructura, particularmente en nuevas inversiones, donde se ha recomendado evitar la construcción de techumbres estructurales, aulas didácticas y bardas perimetrales sin un análisis técnico adecuado.

Afectaciones menores tras lluvias

En paralelo, el funcionario detalló que tras las recientes lluvias se registraron afectaciones menores en alrededor de 14 escuelas en el estado, principalmente relacionadas con redes eléctricas, hidráulicas y trabajos de limpieza, sin reportes de daños estructurales mayores.

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Avance del programa de obras en Coahuila

Además, señaló que el avance general del programa de obras escolares en la entidad alcanza actualmente un 35 por ciento, con la meta de concluir los proyectos antes del cierre del ejercicio fiscal en diciembre de este año.

Julio Long agregó que, aunque existe una planeación anual, el instituto mantiene la atención a reportes emergentes y solicitudes de escuelas, en coordinación con autoridades educativas y directivos, para garantizar condiciones seguras en los planteles.


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