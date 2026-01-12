Muere hombre electrocutado al instalar un clima en Escobedo

Un hombre fue localizado sin vida luego de sufrir una descarga eléctrica mientras realizaba la instalación de un equipo de aire acondicionado, en el municipio de Escobedo.

De acuerdo con testigos en el lugar, la víctima, de aproximadamente 34 años de edad, habría recibido la descarga de manera instantánea al entrar en contacto con un tubo de cobre, lo que le provocó la muerte en el lugar.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles General Vicente Guerrero y Benito Juárez, en la colonia 16 de Septiembre, donde testigos alertaron a los cuerpos de emergencia.

En el sitio se encuentran elementos de Servicios Periciales para iniciar con las diligencias correspondientes.

