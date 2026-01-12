Podcast
Deportes

Rayados llega parchado a Aguascalientes para enfrentar al Necaxa

'La Pandilla' no contará con Orellano, Ocampos ni Arteaga para la Jornada 2 ante Necaxa, por lo que deberá ajustar su esquema en busca de sumar puntos

Parece que Rayados no está teniendo el mejor inicio de año.

Pues, a pesar de reforzar en ataque, no iniciaron bien el Clausura 2026, pues en su debut en casa cayeron 1-0 ante el vigente bicampeón, Toluca, y para esta segunda jornada no parece que la cosa vaya a cambiar.

Y es que, para el juego de la Jornada 2 contra el Necaxa, "La Pandilla" no contará con su último refuerzo, Luca Orellano, además de dos jugadores clave como lo son Lucas Ocampos y Gerardo Arteaga.

En el caso del lateral izquierdo, es debido a un problema estomacal, motivo por el cual no realizó el viaje con el resto del equipo. Mientras que en el caso de Ocampos y Luca Orellano, continúan en proceso de puesta a punto física, por lo que se tomó la decisión de no considerarlos para este encuentro.

Estas bajas obligarán a Rayados a realizar algunos ajustes en su parado táctico, aunque el cuerpo técnico prioriza que ambos futbolistas alcancen su mejor condición física antes de regresar a la competencia.

Sin embargo, no todo es malo en el conjunto "albiazul", pues Jesús Corona sí realizó el viaje y podría ver minutos de juego, representando una opción más para el ataque albiazul en el compromiso ante los Rayos.

Rayados buscará sobreponerse a las ausencias y sumar puntos en su visita a Aguascalientes.


