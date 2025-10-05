Cerrar X
Coahuila

Conductor dormita y vuelca en la carretera Saltillo–Zacatecas

De acuerdo con el informe policial, el hombre se dirigía hacia la zona industrial Derramadero, pero al llegar al kilómetro 338, perdió el control al dormirse

  • 05
  • Octubre
    2025

Un hombre que se quedó dormido al volante provocó la volcadura de su vehículo sobre la carretera federal Saltillo–Zacatecas, lo que ocasionó el cierre parcial de la circulación en ambos sentidos durante varios minutos.

El accidente ocurrió poco antes de las 16:00 horas, cuando el conductor de una camioneta Nissan Frontier, propiedad de la empresa Pedraza, se desplazaba rumbo al sur con una carga de luminarias.

De acuerdo con el informe policial, el hombre se dirigía hacia la zona industrial Derramadero, pero al llegar al kilómetro 338, perdió el control al quedarse dormido, salió del camino y, al intentar reincorporarse a la vía, la unidad se volcó.

Otro automovilista que presenció el percance acudió de inmediato a la Estación de Bomberos de Derramadero para solicitar apoyo. El personal de rescate se movilizó hasta el punto del accidente, brindando los primeros auxilios al conductor.

Paramédicos trasladaron al lesionado a un hospital de Saltillo para recibir atención médica especializada. Elementos de la Policía Estatal arribaron al lugar para coordinar las labores para retirar la unidad volcada mediante el apoyo de una grúa.

Las autoridades exhortaron a los conductores a extremar precauciones y evitar manejar en condiciones de cansancio, a fin de prevenir nuevos accidentes en esta vía federal que conecta a Coahuila con Zacatecas.


