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Internacional

Turquía presenta su primer misil balístico intercontinental

Con un alcance de hasta 6,000 kilómetros y velocidades de hasta Mach 25, el desarrollo posiciona a Ankara entre las potencias tecnológicas de la región

  • 06
  • Mayo
    2026

Turquía dio un paso decisivo en el tablero geopolítico de Medio Oriente al presentar el Yildirimhan, su primer misil balístico intercontinental hipersónico (ICBM), durante la feria internacional de armamento SAHA 2026.

El sistema, cuyo nombre significa “el soberano del rayo”, representa un hito tecnológico sin precedentes para Ankara y la coloca en el reducido grupo de países con capacidad de proyectar poder a largas distancias.

Un salto estratégico para Ankara

Desarrollado por el Ministerio de Defensa Nacional de Turquía, el Yildirimhan tiene un alcance estimado de hasta 6,000 kilómetros y puede alcanzar velocidades entre Mach 9 y Mach 25, lo que lo convierte en uno de los sistemas más avanzados de su tipo.

Con esta capacidad, Turquía se suma a un selecto club en la región que hasta ahora estaba dominado por Israel e Irán, dos potencias con doctrinas militares distintas pero con influencia consolidada.

Aunque Ankara no cuenta con armamento nuclear propio, más allá de albergar bombas tácticas de la OTAN, el desarrollo de este tipo de vectores de largo alcance refuerza su papel como actor estratégico en Eurasia.

El triángulo de poder en Medio Oriente

Antes de la irrupción turca, Israel mantenía la supremacía balística regional con su sistema Jericho III, cuyo alcance se estima entre 4,800 y 6,500 kilómetros, respaldado además por su capacidad nuclear no declarada.

Irán, por su parte, ha centrado su estrategia en misiles de alcance medio e intermedio, como los Khorramshahr y Sejjil, con rangos de entre 2,000 y 3,000 kilómetros, enfocados en su entorno inmediato.

La entrada del Yildirimhan reconfigura este equilibrio y coloca a Turquía en una posición clave dentro de este triángulo estratégico.

Durante la presentación, uno de los detalles más llamativos fue la firma de Mustafa Kemal Atatürk en la ojiva del misil, un gesto cargado de simbolismo que subraya el orgullo nacional detrás del proyecto.

Este elemento refleja no solo un avance tecnológico, sino también una declaración política sobre el papel que Turquía busca desempeñar en el escenario internacional.

Pese a su sofisticación, el Yildirimhan presenta debilidades importantes. De acuerdo con los informes técnicos, el misil utiliza tetróxido de dinitrógeno como combustible líquido, lo que implica largos tiempos de preparación antes de su lanzamiento.

Esta característica limita su capacidad como arma de respuesta inmediata y lo convierte en un sistema vulnerable a la detección por satélites de potencias como Estados Unidos, Israel o Rusia.

En términos estratégicos, esto sugiere que el misil está diseñado más como herramienta de disuasión o de “primer golpe” que como un recurso táctico de reacción rápida.


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