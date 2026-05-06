Guanajuato abre etapa de natación en Olimpiada Nacional Conade

El estado de Guanajuato puso en marcha la etapa de natación de la Olimpiada Nacional CONADE 2026, consolidándose como una de las principales subsedes de la máxima justa deportiva juvenil del país.

Desde el Centro Acuático de León, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo encabezó la ceremonia inaugural y dio el banderazo a las competencias, que reunirán a atletas, entrenadores y familias de toda la República Mexicana hasta el próximo 11 de mayo.

León recibe a 2 mil 600 deportistas

Como parte de la Olimpiada Nacional, Guanajuato alberga las disciplinas de clavados, natación, frontón y natación artística, con la participación de cerca de 2 mil 600 deportistas.

La etapa de natación, considerada una de las más relevantes del calendario, forma parte de una competencia nacional que se desarrolla del 16 de abril al 6 de junio en siete estados del país, con Puebla como sede principal.

Durante su mensaje, la mandataria estatal destacó que el deporte representa una herramienta de cambio social y formación integral para las nuevas generaciones.

“Nuestros deportistas son sinónimo de esperanza, de corazón y de futuro”, expresó, al subrayar que la verdadera gloria se construye en el esfuerzo final.

Asimismo, reconoció el respaldo de madres, padres y entrenadores en la formación de jóvenes talentos.

El director general de la CONADE, Rommel Pacheco, resaltó que la Olimpiada Nacional sigue siendo la principal plataforma para el desarrollo de atletas mexicanos.

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El exclavadista olímpico señaló que cada competencia, medalla o derrota se convierte en experiencia fundamental rumbo a metas mayores, incluso la posibilidad de representar a México en Juegos Olímpicos.

Guanajuato busca superar su marca

La delegación local participa con más de 850 atletas en 36 disciplinas, con la meta de mejorar el desempeño obtenido en la edición anterior, donde conquistó 298 medallas.

Con esta participación como subsede, Guanajuato reafirma su apuesta por el impulso al deporte, la promoción del talento juvenil y la organización de eventos de alto nivel.

A tres décadas de consolidación, la Olimpiada Nacional CONADE continúa siendo una plataforma estratégica para descubrir y formar a las próximas figuras del deporte mexicano.

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