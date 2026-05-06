Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
finanzas_seguros_de_autos_88539614bc
Finanzas

Venta de autos en México acelera 8.6% durante abril: Inegi

La comercialización de vehículos ligeros logró su mejor abril desde 2023 y llevó al mercado mexicano a un récord histórico en el primer cuatrimestre de 2026

  • 06
  • Mayo
    2026

La venta de vehículos ligeros nuevos en México registró un crecimiento anual de 8.6% durante abril de 2026, consolidando el mejor desempeño para ese mes desde 2023, de acuerdo con cifras oportunas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Durante abril se comercializaron 118 mil 859 unidades, lo que significó 9 mil 439 vehículos más respecto al mismo mes de 2025, reflejando una sólida demanda pese a un entorno económico de crecimiento moderado y mayor cautela entre consumidores.

También te puede interesar: México cae al séptimo lugar mundial en producción automotriz

Primer cuatrimestre rompe récord histórico

Con este resultado, las ventas acumuladas entre enero y abril alcanzaron 500 mil 512 vehículos ligeros, un incremento de 4.8% frente al mismo periodo del año anterior.

El Inegi destacó que esta cifra representa el nivel más alto para un primer cuatrimestre desde que existe registro en 2005, confirmando un inicio de año histórico para la industria automotriz nacional.

inegi.JPG

Los datos integran información de 22 empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), además de firmas como Autos Orientales Picacho, Giant Motors Latinoamérica y Great Wall Motor México.

El desempeño refleja una recuperación sostenida del mercado interno, impulsada por la demanda de autos nuevos y una oferta cada vez más diversificada.

Abril desacelera frente a marzo, pero mantiene fortaleza

Aunque abril mostró una disminución mensual respecto a marzo, cuando se vendieron 131 mil 569 unidades, el balance general del año sigue siendo positivo.

Enero y marzo se posicionaron como los meses más dinámicos de 2026, pero el comportamiento de abril confirma que el consumo automotriz continúa firme.

Especialistas observan que, a pesar del estancamiento económico y la prudencia financiera de muchos hogares, la adquisición de vehículos nuevos se mantiene como un indicador de confianza en ciertos segmentos del mercado.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

chapo_guzman_envia_carta_e3314937ca
Envía 'El Chapo' nueva carta; insiste ser extraditado a México
inflacion_mexico_baja_c9f6f6334d
Inflación anual en México baja a 4.45% en abril 2026: Inegi
trump_sheinbaum_54605f2559
Rechaza Gobierno dichos de Trump sobre combate al narcotráfico
publicidad

Últimas Noticias

haran_ruta_descacharrizacion_mundial_medio_ambiente_baf5655c6d
Harán ruta de descacharrización por el Mundial: Medio Ambiente
iran_afirma_mantendra_control_estrecho_ormuz_b1e25a9e4d
EUA acusa a Irán de peajes 'ilegales' sobre estrecho de Ormuz
tatiana_sheinbaum_26fcc001e0
Tatiana Clouthier buscará gubernatura de NL en 2027: CSP
publicidad

Más Vistas

escena_met_gala_2026_1a0acf9d32
Arranca la Met Gala 2026 con show musical y alfombra blanca
andres_mijes_solicitara_licencia_de_su_cargo_982b7dfebb
Andrés Mijes solicita licencia a la alcaldía; busca gubernatura
Whats_App_Image_2026_05_06_at_6_25_36_PM_029dcf8ac4
Inauguran el Costco más grande de Latinoamérica en Escobedo
publicidad
×