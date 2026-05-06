Venta de autos en México acelera 8.6% durante abril: Inegi

La venta de vehículos ligeros nuevos en México registró un crecimiento anual de 8.6% durante abril de 2026, consolidando el mejor desempeño para ese mes desde 2023, de acuerdo con cifras oportunas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Durante abril se comercializaron 118 mil 859 unidades, lo que significó 9 mil 439 vehículos más respecto al mismo mes de 2025, reflejando una sólida demanda pese a un entorno económico de crecimiento moderado y mayor cautela entre consumidores.

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El Avance de Resultados del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) brinda la información de la venta de vehículos ligeros en nuestro país de abril 2026 y del acumulado en el año.



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Primer cuatrimestre rompe récord histórico

Con este resultado, las ventas acumuladas entre enero y abril alcanzaron 500 mil 512 vehículos ligeros, un incremento de 4.8% frente al mismo periodo del año anterior.

El Inegi destacó que esta cifra representa el nivel más alto para un primer cuatrimestre desde que existe registro en 2005, confirmando un inicio de año histórico para la industria automotriz nacional.

Los datos integran información de 22 empresas afiliadas a la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), además de firmas como Autos Orientales Picacho, Giant Motors Latinoamérica y Great Wall Motor México.

El desempeño refleja una recuperación sostenida del mercado interno, impulsada por la demanda de autos nuevos y una oferta cada vez más diversificada.

Abril desacelera frente a marzo, pero mantiene fortaleza

Aunque abril mostró una disminución mensual respecto a marzo, cuando se vendieron 131 mil 569 unidades, el balance general del año sigue siendo positivo.

Enero y marzo se posicionaron como los meses más dinámicos de 2026, pero el comportamiento de abril confirma que el consumo automotriz continúa firme.

Especialistas observan que, a pesar del estancamiento económico y la prudencia financiera de muchos hogares, la adquisición de vehículos nuevos se mantiene como un indicador de confianza en ciertos segmentos del mercado.

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