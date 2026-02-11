Podcast
Coahuila

Contagios de enfermedades amenazan con el regreso del cubrebocas

En Coahuila la situación no se considera grave; sin embargo, enfatizó que si no se refuerzan las medidas preventivas, el panorama podría complicarse

  • 11
  • Febrero
    2026

El alto número de contagios de enfermedades respiratorias como influenza, COVID-19 y gripas comunes, así como casos de sarampión, podrían derivar en el regreso de medidas preventivas en las escuelas, entre ellas el uso obligatorio del cubrebocas e incluso la implementación temporal de clases en línea.

Así lo señaló la maestra Isela Luévano, dirigente estatal de la Sección 38 del magisterio en Coahuila, quien advirtió que se mantienen atentos a la evolución de los casos.

Aplican cubrebocas en algunas guarderías

La dirigente recordó que en algunas guarderías ya se aplica como medida preventiva el uso de cubrebocas para el ingreso y salida tanto de niños como de padres de familia.

No obstante, aclaró que esta disposición no significa que se esté ante una situación similar a la pandemia vivida hace algunos años, sino que se trata de acciones de prevención ante el incremento de enfermedades respiratorias.

Piden reforzar el filtro desde casa

Luévano agregó que, por ahora, en Coahuila la situación no se considera grave; sin embargo, enfatizó que si no se refuerzan las medidas preventivas, el panorama podría complicarse.

Subrayó que el primer filtro para evitar contagios continúa siendo el hogar, por lo que pidió a los padres no enviar a sus hijos a clases si presentan síntomas y reforzar hábitos de higiene para evitar un repunte mayor.


