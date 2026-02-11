Lanza NL Macrobrigada de vacunación contra el sarampión

La Secretaría de Salud de Nuevo León anunció la realización de una macrobrigada de vacunación intensiva para combatir el sarampión, que se llevará a cabo este sábado 14 y domingo 15 de febrero en la Explanada de los Héroes.

La titular de la dependencia, Alma Rosa Marroquín, informó que la atención será de las 8:30 a las 15:00 horas, enfocándose principalmente en las vacunas SRP (sarampión, rubéola y parotiditis) y SR (sarampión y rubéola).

Durante la brigada se aplicarán dosis de refuerzo y se completarán esquemas básicos de salud de forma gratuita para proteger a menores y adultos con esquemas incompletos.

En lo que va del año 2026, Nuevo León ha identificado 17 casos confirmados de sarampión (9 mujeres y 8 hombres) en un rango de edad de los 5 meses a los 47 años.

Aunque los pacientes se reportan estables, la autoridad estatal enfatizó el riesgo de complicaciones graves si no se cuenta con la protección inmunológica adecuada.

“Hemos identificado 17 casos de sarampión en el Estado; afortunadamente, en el seguimiento de estos pacientes su evolución ha sido satisfactoria, se encuentran estables; sin embargo, sabemos que existe la posibilidad o el riesgo de complicación, por lo cual seguimos invitando a toda la población a la aplicación de la vacuna”, indicó Marroquín.

“Llevamos en lo que va de 2025 y enero de 2026 alrededor de 580 mil dosis aplicadas; para que se den una idea, en Nuevo León nacen alrededor de 70 mil niños al año, por lo tanto, cada año aplicamos alrededor de 140. Entonces, el haber aplicado más de 580 mil nos genera una tranquilidad de que estamos vacunando un universo mayor, pero aún seguimos viendo niñas y niños que tienen esas cartillas incompletas”, comentó la funcionaria estatal.

El sarampión es un virus altamente contagioso que se transmite por saliva al toser o estornudar.

Los síntomas incluyen fiebre, escurrimiento nasal, conjuntivitis y erupciones cutáneas que inician en color rosa y evolucionan a rojo.

Las autoridades recomiendan que, ante cualquier síntoma, se acuda a la unidad de salud más cercana para evitar la propagación del virus.

¿Quiénes deben vacunarse?

La Secretaría de Salud detalló las edades clave para acudir a la macrobirigada:

Bebés de 6 a 11 meses: Deben recibir la "dosis cero".

Niños de 12 a 18 meses: Inicio de esquema y primer refuerzo.

Niños de 1 a 9 años: Deben contar obligatoriamente con dos dosis.

Personas de 10 a 49 años: Si no han sido vacunados o tienen dudas, deben aplicarse una dosis adicional.

Nota: Las personas mayores de 49 años no requieren vacunarse, ya que padecieron la enfermedad o fueron vacunadas.

