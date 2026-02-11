Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_02_11_at_5_20_20_PM_abe2095f61
Finanzas

Cada 2 de 10 mexicanos han sido víctimas de 'estafas románticas'

Los ciberdelincuentes comienzan a operar desde enero en aplicaciones de citas como Tinder y en redes sociales como Instagram y Snapchat

  • 11
  • Febrero
    2026

En México, 2 de cada 10 personas han caído en estafas románticas, un fraude que se intensifica previo al 14 de febrero y que impacta directamente en las finanzas personales, al derivar en transferencias, robo de datos bancarios y apertura de créditos no autorizados.

Los ciberdelincuentes comienzan a operar desde enero en aplicaciones de citas como Tinder y en redes sociales. 

De acuerdo con un análisis de NordVPN, firma especializada en ciberseguridad, el primer domingo del año es uno de los días con mayor actividad en estas plataformas, lo que facilita que los estafadores identifiquen y contacten posibles víctimas.

A través de conversaciones constantes, los defraudadores generan confianza y simulan afinidad. Semanas después, solicitan dinero con pretextos como emergencias, viajes o regalos, o bien piden información personal que después utilizan para cometer fraudes más amplios.

Además de las apps de citas, redes como Instagram y Snapchat también son utilizadas para iniciar contacto. Esto amplía el riesgo y hace más difícil detectar perfiles falsos que suelen usar fotografías atractivas o identidades fabricadas.

Especialistas recomiendan no enviar dinero ni compartir datos financieros con personas que no se conocen físicamente, verificar imágenes con buscadores y desconfiar de relaciones que avanzan con demasiada rapidez. La prevención, advierten, es clave para evitar pérdidas económicas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

muro_fronterizo_sheinbaum_32028fcc37
Rechaza Federación muro fronterizo: 'Construimos puentes'
cooperativa_hidalgo_005652df83
Recuperan planta cementera por mandato judicial en Tula
nl_lidera_lista_nacional_empleo_9183e6f75c
Nuevo León lidera lista nacional de generación de empleos
publicidad

Últimas Noticias

AP_26043561147795_2d4a2a5b3a
Famosos despiden a James Van Der Beek con emotivos mensajes
uefa_ingresos_millones_8ff11e37cb
UEFA supera €5,000 millones en ingresos en 2024-2025
adx_florence_supermax_bloqueo_20_reos_84d7c3e309
Ordena juez frenar envío de 20 reos a ADX Florence en EUA
publicidad

Más Vistas

nl_atropellada_leones_de1cf464bf
Mujer atropellada en avenida Leones se encuentra en estado grave
conductora_libre_tras_atropello_avenida_leones_40c49b41b6
Liberan conductora tras atropello de joven en Paseo de los Leones
fuerza_aerea_mexicana_nuevo_leon_86146fbad5
Base Aérea N° 14 en NL celebra 111 años de Fuerza Aérea Mexicana
publicidad
×