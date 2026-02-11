Cada 2 de 10 mexicanos han sido víctimas de 'estafas románticas'

En México, 2 de cada 10 personas han caído en estafas románticas, un fraude que se intensifica previo al 14 de febrero y que impacta directamente en las finanzas personales, al derivar en transferencias, robo de datos bancarios y apertura de créditos no autorizados.

Los ciberdelincuentes comienzan a operar desde enero en aplicaciones de citas como Tinder y en redes sociales.

De acuerdo con un análisis de NordVPN, firma especializada en ciberseguridad, el primer domingo del año es uno de los días con mayor actividad en estas plataformas, lo que facilita que los estafadores identifiquen y contacten posibles víctimas.

A través de conversaciones constantes, los defraudadores generan confianza y simulan afinidad. Semanas después, solicitan dinero con pretextos como emergencias, viajes o regalos, o bien piden información personal que después utilizan para cometer fraudes más amplios.

Además de las apps de citas, redes como Instagram y Snapchat también son utilizadas para iniciar contacto. Esto amplía el riesgo y hace más difícil detectar perfiles falsos que suelen usar fotografías atractivas o identidades fabricadas.

Especialistas recomiendan no enviar dinero ni compartir datos financieros con personas que no se conocen físicamente, verificar imágenes con buscadores y desconfiar de relaciones que avanzan con demasiada rapidez. La prevención, advierten, es clave para evitar pérdidas económicas.

