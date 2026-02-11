Podcast
Nuevo León

Instalan 'Mesa FIFA' para coordinar seguridad estatal y federal

La mesa de trabajo tiene como objetivo redoblar la vigilancia y logística, integrando en un solo frente a corporaciones de los tres niveles de gobierno

  • 11
  • Febrero
    2026

Con la cuenta regresiva en marcha y a solo cuatro meses de que ruede el balón, el Gobierno de Nuevo León formalizó este miércoles la instalación de la Mesa FIFA, un organismo estratégico de coordinación que busca blindar la seguridad de los turistas y residentes durante el Mundial de Fútbol 2026.

“A 120 días del Mundial, el día de hoy instalamos formalmente la Mesa FIFA”, dijo el gobernador de Nuevo León, Samuel García.

La mesa de trabajo tiene como objetivo redoblar los esfuerzos de vigilancia y logística, integrando en un solo frente a corporaciones de los tres niveles de gobierno.

“Con ella, redoblaremos esfuerzos y la coordinación con la Nueva Fuerza Civil, la Federación, el Ejército, autoridades municipales y estatales para seguir con los buenos resultados y que turistas y todo Nuevo León disfruten este evento de talla internacional de manera segura y pacífica”, aseguró el mandatario estatal.

El Mundial FIFA 2026 se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio, donde la entidad será sede de cuatro partidos en el Estadio Monterrey.

El plan de seguridad para el evento de talla internacional contará con la participación de:

Fuerza Civil: La policía estatal liderará el despliegue operativo en las calles y zonas turísticas.

Fuerzas Federales: Se confirmó la colaboración directa del Ejército Mexicano y autoridades de la Federación.

Gobiernos municipales Las policías locales trabajarán en conjunto para mantener el orden en los alrededores del estadio y zonas de convivencia.

Las autoridades estatales destacaron que la prioridad es mantener los buenos resultados en materia de seguridad para que la experiencia de los visitantes sea placentera y en paz.

"No bajaremos la guardia", puntualizó el gobernador.


