Escena

Bunbury volverá a México con su 'Nuevas Mutaciones Tour'

El cantante español regresará en octubre con fechas en Puebla, Guadalajara y CDMX, en donde promete reinvención sonora y reencuentro con fans

  • 11
  • Febrero
    2026

Enrique Bunbury volverá a México en 2026 y lo hará con una gira que promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos musicales del año.

El exlíder de Héroes del Silencio confirmó su regreso al país con el "Nuevas Mutaciones Tour", una serie de conciertos que lo traerán de vuelta a algunas de sus plazas más importantes en octubre.

La noticia encendió de inmediato a sus seguidores, que han acompañado cada una de sus transformaciones artísticas.

Con una imagen simbólica de su silueta frente a un sol rojo, Bunbury dejó claro que esta etapa será una nueva reinvención de su propuesta sonora.

México ha sido históricamente un territorio clave para el músico español, y su retorno promete un reencuentro cargado de nostalgia, clásicos reinterpretados y material reciente.

La gira contempla presentaciones en Puebla, Guadalajara y Ciudad de México , donde ofrecerá dos fechas consecutivas, reflejo de la fuerte conexión que mantiene con el público capitalino.

En la capital del país, Bunbury ha logrado algunos de los conciertos más memorables de su carrera, con llenos constantes y una base de seguidores fiel que lo ha acompañado a lo largo de décadas. Su vuelta a la CDMX se perfila como uno de los momentos más esperados del tour.

El "Nuevas Mutaciones Tour 2026" marcará así un nuevo capítulo en la relación del artista con el público mexicano, un vínculo que se ha fortalecido con cada visita y que ahora suma una nueva gira cargada de expectativas y emoción.


