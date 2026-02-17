Podcast
Coahuila

Continúa buena respuesta a jornadas de vacunación en Saltillo

Durante la actividad, varios menores, entre sonrisas, comentaron que recibir la vacuna “no duele”, alentando a otros a no tener temor

  • 17
  • Febrero
    2026

La participación ciudadana en las jornadas de vacunación se mantiene activa, ahora en la colonia Hacienda Navarro, donde madres y padres de familia acudieron con sus hijos para completar sus esquemas y reforzar la protección contra enfermedades como el sarampión y la influenza.

Durante la actividad, varios menores, entre sonrisas, comentaron que recibir la vacuna “no duele”, alentando a otros a no tener temor.

Personal de salud reiteró el llamado a la población para no esperar únicamente a estas campañas itinerantes, ya que las dosis están disponibles de manera permanente en los centros de salud estatales y en clínicas del IMSS.

IMG_6180.jpeg

La intención es facilitar el acceso y asegurar que tanto niños como adultos cuenten con sus vacunas al día para prevenir brotes.

Asimismo, se informó que personas que no acudían a vacunarse desde la pandemia de COVID-19 han retomado la cultura de la prevención, aprovechando estas jornadas para actualizar su esquema.

Autoridades destacaron que la respuesta favorable contribuye a mantener fuera de los hogares enfermedades prevenibles y fortalece la salud comunitaria.

IMG_6169.jpeg


