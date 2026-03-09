Podcast
Coahuila

Continúa en Ramos Arizpe problema de basureros clandestinos

El municipio de Ramos Arizpe analiza endurecer las sanciones para quienes sean sorprendidos tirando basura en lugares prohibidos

  • 09
  • Marzo
    2026

Entre 15 y 20 camiones de basura son retirados diariamente de basureros clandestinos, arroyos y zonas periféricas de Ramos Arizpe, informó el director de Servicios Municipales, Edgar Tamez Garza, quien señaló que el problema persiste pese a las constantes jornadas de limpieza realizadas por el Ayuntamiento.

El funcionario explicó que actualmente el municipio mantiene dos unidades trabajando exclusivamente en la limpieza de tiraderos ilegales, principalmente en arroyos y áreas de la periferia, donde diariamente se recolectan residuos en camiones con capacidad de 14 metros cúbicos.

Detalló que los desechos que se retiran varían entre cacharros, escombro, llantas, muebles y hasta animales muertos, lo que complica las labores de limpieza y genera riesgos ambientales y de salud pública.

Tamez Garza indicó que, pese a las intervenciones constantes, existen puntos donde las brigadas municipales han tenido que regresar tres, cuatro e incluso cinco veces para limpiar el mismo lugar, ya que los ciudadanos continúan tirando basura de forma clandestina.

Uno de los casos más recurrentes se encuentra en la colonia Parajes de los Pinos, donde un canal pluvial ha sido utilizado como tiradero ilegal.

El funcionario señaló que en esa zona han acudido al menos siete veces durante la actual administración para retirar residuos.

Advirtió que este tipo de prácticas representa un riesgo, ya que los residuos pueden provocar taponamientos en los canales pluviales y generar inundaciones durante la temporada de lluvias.

Ante esta situación, el municipio analiza ampliar la instalación de contenedores especiales para basura de gran volumen, destinados a residuos que normalmente no son recogidos por los camiones recolectores.

El director de Servicios Municipales explicó que recientemente se realizó un programa piloto con algunos contenedores en zonas conflictivas, el cual dio buenos resultados, por lo que buscarán autorización para instalar más en distintos sectores de la ciudad.

Añadió que el municipio cuenta con un patio de recepción donde los ciudadanos pueden llevar residuos voluminosos sin costo, con el objetivo de evitar la formación de nuevos tiraderos clandestinos.

Finalmente, Tamez Garza señaló que el Ayuntamiento analiza endurecer las sanciones para quienes sean sorprendidos tirando basura en lugares prohibidos, medida que busca generar conciencia entre la población y reducir la proliferación de estos basureros ilegales en el municipio.


