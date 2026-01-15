Podcast
Coahuila

Continúa operando Casa del Migrante con presupuesto hasta junio

El coordinador explicó que no existe certeza sobre el financiamiento después de junio, pero hasta ahora no hay ninguna instrucción oficial de cierre

Pese a versiones que apuntaban a un posible cierre, la Casa del Migrante de Saltillo continúa operando de forma regular y brindando atención humanitaria, con presupuesto garantizado al menos hasta junio de 2026, informó José Luis Manzo, coordinador de ayuda humanitaria del albergue.

Actualmente, el refugio alberga alrededor de 75 personas en contexto de movilidad, principalmente hombres que viajan solos, aunque también se brinda atención a familias y mujeres sin acompañamiento, quienes reciben resguardo, alimentos y orientación básica.

Manzo aclaró que, aunque no existe certeza sobre el financiamiento después de junio, no hay ninguna instrucción oficial de cierre, por lo que el albergue mantiene sus servicios habituales.

En días recientes, ante las bajas temperaturas, se permitió el ingreso de personas que permanecían en la vía pública, incluso algunas que ya habían sido atendidas previamente.

La población atendida proviene principalmente de Honduras, seguida de personas originarias de Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, El Salvador, Nicaragua y México. Durante el último año, la migración interna, especialmente del sur del país, se posicionó como el segundo grupo más numeroso, motivado en gran parte por la búsqueda de empleo.

Aunque el objetivo de muchas personas sigue siendo llegar a Estados Unidos, las condiciones migratorias actuales han provocado que algunas permanezcan temporalmente en Saltillo, se trasladen a Monterrey o regresen a entidades donde cuentan con redes de apoyo.

El coordinador explicó que la cercanía del albergue con las vías del tren mantiene a personas migrantes en zonas aledañas que no ingresan al refugio, en algunos casos por no aceptar el reglamento interno o por consumo de sustancias, lo cual está prohibido dentro de la Casa del Migrante.

El horario de atención se mantiene desde las 8:00 a a las 22:00 horas, con acceso fuera de ese periodo únicamente para casos de alta vulnerabilidad, como familias con menores, mujeres, personas adultas mayores, población LGBT+ o personas con enfermedades que no requieren hospitalización.

Manzo subrayó que, mientras no exista una instrucción contraria, la Casa del Migrante seguirá funcionando como punto de resguardo y atención para personas en movilidad, especialmente durante contingencias climáticas como las registradas en días recientes.

 


