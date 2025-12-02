Continúan las comparecencias del gabinete estatal

Este martes en el congreso del estado continuó el análisis del Segundo Informe de Gobierno, del ingeniero Manolo Jiménez Salinas, gobernador del estado, con las comparecencias del secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, Miguel Ángel Algara Acosta; de la secretaria de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Pública Productiva, María Bárbara Cepeda Boehringer; del secretario de Salud, Eliud Felipe Aguirre Vázquez; y del secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Ángel Mahatma Sánchez Guajardo.

La Secretaria y los Secretarios antes mencionados iniciaron su comparecencia con una exposición sobre las actividades de la dependencia estatal a su cargo, y, al concluir, hubo dos rondas de preguntas de diputadas y de diputados a los funcionarios, así como de respuestas a las mismas por parte de la Secretaria y de los Secretarios. Durante la jornada de comparecencias de este día, se contó con la presencia de la presidenta de la Junta de Gobierno, diputada Luz Elena Morales Núñez.

En el Vestíbulo del Salón de Sesiones, a las 10:00 horas, compareció el Secretario Algara Acosta ante diputadas y diputados de las Comisiones de Desarrollo Urbano, Infraestructura, Transporte y Movilidad Sustentable, así como la de Agua, Asuntos Municipales, Metropolitanos e Interestatales. El desarrollo de la comparecencia fue coordinado por el diputado Guillermo Ruiz Guerra.

A las 12:00 horas, compareció la Secretaria de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Pública Productiva, María Bárbara Cepeda Boehringer, ante diputadas y diputados de las Comisiones de Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo; de Desarrollo Social; y de Finanzas. Los trabajos fueron coordinados por el diputado Gerardo Abraham Aguado Gómez.

Por la tarde, a las 16:00 horas, compareció el Secretario de Salud Eliud Felipe Aguirre Vázquez ante diputadas y diputados de las Comisiones de Salud y Deporte y de Jóvenes y Niñez. Correspondió a la diputada Edith Hernández Sillas coordinar los trabajos de esta comparecencia.

Finalmente, el día de hoy, a las 18:00 horas, compareció el Secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Ángel Mahatma Sánchez Guajardo, ante Diputadas y Diputados de las Comisiones de Desarrollo Social; Finanzas; Agua, Asuntos Municipales, Metropolitanos e Interestatales y la de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

