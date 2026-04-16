Arranca la UAdC el Festival de Patrimonio Cultural

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural, en el Recinto del Patrimonio Cultural Universitario, llevó a cabo el Tercer Festival del Patrimonio Cultural 2026, esto en el marco del Día Internacional de los Monumentos y Sitios, que se celebra el 18 de abril.

Este evento se consolida como un espacio de encuentro que promueve la reflexión y difusión del patrimonio cultural.

El festival, en esta edición, pone énfasis en el patrimonio cultural universitario, donde convergen acervos, arquitectura, expresiones artísticas y tradiciones académicas que forman parte de la identidad de su comunidad.

A la inauguración asistió el rector de la máxima casa de estudios, Octavio Pimentel Martínez, el coordinador general de Difusión y Patrimonio Cultural, Félix Ibarra Linares, la subcoordinadora de Patrimonio Cultural, Heréndira Herrejón Rentería, la directora del Recinto del Patrimonio Cultural Universitario, entre otros funcionarios.

En su mensaje, el rector señaló que la Universidad Autónoma de Coahuila es una institución fuerte, en la que todos hacen lo que les corresponde por consolidarla y que hablar del patrimonio cultural universitario es hablar de historia, de quiénes somos y de lo que somos.

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