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Internacional

Trump anuncia alto al fuego temporal entre Rusia y Ucrania

La pausa ocurre después de semanas marcadas por bombardeos, ataques con drones y enfrentamientos constantes entre amabs fuerzas.

  • 08
  • Mayo
    2026

El presidente de EUA, Donald Trump, anunció un alto el fuego temporal de tres días entre Rusia y Ucrania, medida que entrará en vigor este sábado en medio de los intentos internacionales por reducir la intensidad del conflicto.

El mandatario estadounidense aseguró que ambas partes aceptaron una pausa limitada de las hostilidades, aunque las tensiones continúan en distintas zonas del frente de batalla.

Tregua iniciará este sábado

De acuerdo con el anuncio realizado por Trump, el cese al fuego tendrá una duración inicial de 72 horas y buscará abrir espacio para negociaciones diplomáticas y posibles acuerdos humanitarios.

La pausa ocurre después de semanas marcadas por bombardeos, ataques con drones y enfrentamientos constantes entre las fuerzas rusas y ucranianas.

Previo a esto, Moscú ya había anunciado una tregua unilateral con motivo de las conmemoraciones del 9 de mayo, Día de la Victoria, que conmemora la capitulación de la Alemania nazi ante la Unión Soviética en 1945, poniendo fin a la "Gran Guerra Patria".

Hasta el momento, ni Moscú ni Kiev han difundido detalles completos sobre las condiciones específicas del acuerdo o los mecanismos que se utilizarán para supervisar el cumplimiento de la tregua.

Conflicto continúa pese a intentos diplomáticos

La guerra entre Rusia y Ucrania se mantiene activa desde febrero de 2022 y ha provocado miles de muertos, desplazamientos masivos y fuertes repercusiones económicas y políticas a nivel internacional.

En distintas ocasiones se han impulsado pausas temporales en los combates; sin embargo, varios intentos anteriores terminaron con acusaciones mutuas de violaciones al cese al fuego.

El gobierno estadounidense ha mantenido presión diplomática para intentar reducir la violencia y abrir nuevas conversaciones entre ambas naciones.


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