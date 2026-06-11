CBTis 236 se une a la fiebre del fútbol con gran festejo

Personal docente y administrativo, estudiantes y padres de familia del CBTis 236 vivieron con pasión e intensidad el inicio de la fiesta más grande de futbol, participando en varias actividades lúdicas, además de competencias, disfrutando del compañerismo, de la música y batucada. Los ganadores obtuvieron premios como playeras y balones. Además, disfrutaron del partido de México vs. Sudáfrica con pantalla gigante en la cancha del plantel.

El director del plantel, Marcos Saldaña García, dijo que “Es lo que están necesitando ahora nuestros jóvenes, el que, aparte de que convivan en sus hogares y con su primer círculo de amigos, también lo hagan en la escuela; eso nos favorece a nosotros como instituciones, como sociedad, les favorece a nuestros maestros para que tengan estas oportunidades de desfogue”, señaló.

El espíritu de la gran fiesta deportiva se apoderó del CBTis 236, en donde docentes, administrativos, estudiantes y padres de familia se unieron para vivir con pasión el inicio de la fiesta futbolística más grande del mundo, ¡en donde no podía faltar la batucada!

Además de los premios, como playeras y balones, entregados a los ganadores de los concursos, el momento cumbre fue la transmisión del partido México vs. Sudáfrica, disfrutado en grande a través de una pantalla gigante instalada en la cancha del plantel, y así celebraron el primer gol del equipo local.

La jornada estuvo llena de energía, con actividades lúdicas, competencias deportivas y el contagioso ritmo de la música y la batucada que unió a toda la comunidad escolar.

Mariana, estudiante de este plantel, dijo: “Que la gran fiesta deportiva se me hace una experiencia muy bonita y más porque el CBTis se preocupa y, pues, nos apoya dando muchas actividades interactivas”.

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