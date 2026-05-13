Exportación de pesados acelera pese a menor producción

Las exportaciones mexicanas de vehículos pesados mostraron fortaleza en abril de 2026, al registrar un crecimiento anual de 12% con un total de 10 mil 42 unidades enviadas al extranjero, pese a un entorno de contracción en la producción y debilidad en parte del mercado interno.

De acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados (RAIAVP), difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de los envíos, al concentrar 92.4 por ciento del total exportado.

De acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados #RAIAVP, en abril 2026:



▪️Se vendieron 2,761 unidades al menudeo y 2,364 al mayoreo

▪️Se produjeron 12,306 unidades

▪️Se exportaron 10,042 unidades



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Mercado interno muestra señales mixtas

Durante abril, en el mercado nacional se comercializaron 2 mil 761 vehículos pesados al menudeo y 2 mil 364 unidades al mayoreo.

Las 13 empresas que integran el registro reportaron una disminución de 161 unidades en ventas al menudeo respecto al mismo mes de 2025, reflejando una menor demanda en consumidores finales.

Sin embargo, las ventas al mayoreo crecieron en 380 unidades, lo que sugiere un mayor dinamismo en compras empresariales o de flotillas.

Producción acumula caída de 22% en el año

En abril, la producción nacional alcanzó 12 mil 306 vehículos pesados, mientras que en el acumulado de enero a abril se fabricaron 41 mil 71 unidades, cifra que representó una caída de 22 por ciento frente al mismo periodo del año anterior.

El reporte destaca que 97.7% de la producción en los primeros cuatro meses de 2026 correspondió a vehículos de carga, mientras que el resto fue para autobuses de pasajeros.

El RAIAVP recopila información mensual sobre ventas, producción, importación y exportación de vehículos pesados nuevos en México, con base en datos primarios proporcionados directamente por 13 empresas del sector, incluidas afiliadas y no afiliadas a la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT).

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