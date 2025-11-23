Reynosa creará programa de apoyo para familias de desaparecidos

Tras la protesta registrada durante el desfile del 20 de noviembre en Reynosa, donde un grupo de madres buscadoras intentó acercarse a las autoridades para exigir atención y justicia, el alcalde de la ciudad anunció la creación de un nuevo programa de apoyo destinado exclusivamente a familiares de personas desaparecidas.

De acuerdo con el presidente municipal, el Ayuntamiento mantiene diálogo con todas las personas que buscan a algún ser querido y acuden a solicitar acompañamiento.

Explicó que el programa contempla tres tipos de apoyo: económico, jurídico y psicológico.

El recurso económico será utilizado principalmente para cubrir gastos de traslado, pues muchas familias deben viajar de manera constante a ciudades como Ciudad Victoria, Ciudad de México o acudir repetidamente a la Fiscalía local.

Además, se brindará asesoría jurídica para quienes la necesiten, así como atención psicológica disponible para cualquier familiar que decida tomarla, como parte del acompañamiento integral que el municipio pretende ofrecer.

El alcalde recordó que esta estrategia había sido anunciada el mes pasado, pero señaló que cobró relevancia nuevamente tras la manifestación ocurrida durante el desfile.

En relación con ese incidente, afirmó que algunas de las personas presentes no pertenecen formalmente a los colectivos de búsqueda y que suelen participar en diversas protestas contra el gobierno municipal.

No obstante, reiteró que el Ayuntamiento mantiene su disposición al diálogo con colectivos y familias afectadas por esta problemática.

La administración municipal informó que en los próximos días se dará a conocer la fecha oficial de puesta en marcha del programa, cuyo propósito es atender de manera directa las necesidades derivadas de la búsqueda de personas desaparecidas, un proceso que implica desgaste emocional, jurídico y económico para cientos de familias en Reynosa.

Declaraciones del alcalde Carlos Víctor Peña Ortiz:

"Nosotros siempre tenemos diálogo con todas las personas que se acerquen al municipio, que tienen algún familiar desaparecido, el mes pasado anunciamos el nuevo programa que va a estar dedicado exclusivamente para familiares de personas desaparecidas donde se les va a estar dando un apoyo económico, un apoyo jurídico y un apoyo psicológico, terapia psicológica en caso de que la quieran ocupar, asistencia jurídica si le llegan a necesitar y un apoyo económico para los traslados, porque sabemos que cuando tienes un familiar desaparecido que traen dando la vuelta, a Victoria, ciudad de México, dependiendo del caso o aquí inclusive a la fiscalía local, esto lo de ayer que sucedió es que son personas que participan en todas las protestas en contra del gobierno municipal."

