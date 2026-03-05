Denuncia abandono de su pareja y pide ayuda para localizarlo

Una mujer identificada como Lorena Martínez Medina denunció haber sido abandonada por su pareja y enfrentar actualmente una situación de vulnerabilidad, luego de que el hombre con quien vivía se trasladara a Monterrey sin avisarle y dejara pendiente la situación de la vivienda que compartían.

De acuerdo con su testimonio, su pareja, José Cruz Hernández García, de 52 años, salió de la casa el pasado domingo acompañado por sus hijas y otros familiares, sin informarle los motivos de su salida ni cuándo regresaría.

Intenta comunicarse sin obtener respuesta

La mujer relató que desde entonces ha intentado comunicarse con él en repetidas ocasiones, pero no ha obtenido respuesta a sus llamadas, por lo que desconoce su paradero exacto y la situación en la que se encuentra actualmente.

Ante esta situación, explicó que se encuentra viviendo temporalmente con una cuñada en la colonia La Palma, aunque señaló que su estancia es provisional, ya que le han solicitado desocupar el lugar, lo que ha generado preocupación debido a que no cuenta con otro sitio donde vivir.

Mencionan supuesta pensión

Según indicó, el hombre habría salido hacia Monterrey con la promesa de recibir un dinero relacionado con una supuesta pensión, situación que ella considera engañosa, pues asegura que no le explicó claramente las razones de su partida.

Martínez Medina manifestó su preocupación por quedarse en la calle y solicitó apoyo para localizar a su pareja y aclarar su situación familiar, además de resolver el tema de la vivienda que ocupaban.

