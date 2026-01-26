Miguel Flores activa despliegue total de PCNL por frente frío

Ante el descenso en las temperaturas provocado por el Frente Frío 31 en Nuevo León, el Secretario General de Gobierno, Miguel Flores Serna, señaló que, bajo las instrucciones del gobernador Samuel García, las corporaciones de emergencia operan de manera permanente y coordinada.

“Protección Civil está actuando de manera coordinada y preventiva, con el compromiso de cuidar a las familias neoleonesas, especialmente a las personas en situación vulnerable, para que ninguna enfrente sola las bajas temperaturas", afirmó el funcionario.

Agregó que, durante la madrugada del domingo y lunes, los elementos estatales desplegaron brigadas de apoyo en zonas de alta afluencia y vulnerabilidad.

“Estas acciones son una muestra de que, en Nuevo León, el bienestar de los ciudadanos es prioridad. Seguiremos trabajando sin descanso para proteger la integridad y la salud de nuestra gente durante estas bajas temperaturas”, indicó el funcionario estatal.

Además de la entrega de insumos, Flores Serna destacó que se brinda atención médica en las calles a quienes presentan síntomas relacionados con la exposición al frío extremo.

Estas acciones se realizan en conjunto con la Secretaría de Igualdad e Inclusión, el DIF Nuevo León y el Centro Regulador de Emergencias Médicas (CRUM).

También hizo un llamado a la comunidad para mantenerse informada a través de canales oficiales y evitar la exposición innecesaria a la intemperie. Asimismo, instó a la ciudadanía a reportar cualquier situación de riesgo o personas en situación de calle a las líneas de emergencia para su pronta atención.

Los resultados de estas jornadas incluyen:

Entrega de insumos: Más de 270 cobijas distribuidas.

Hidratación caliente: 120 litros de chocolate servidos a ciudadanos.

Zonas de atención: Principalmente en el exterior de hospitales públicos y en prevención y reportes.

Comentarios