Crece rumor de Peso Pluma con Kanye West en la Plaza de Toros

¿Kanye West con Peso Pluma en sus conciertos en la Plaza de Toros de la CDMX?

El rapero estadounidense regresará a México después de 18 años para ofrecer dos conciertos a finales de este mes en la Monumental Plaza de Toros, y a falta de menos de una semana, ya circulan rumores sobre sus posibles invitados.

De acuerdo con el periodista Gilberto Barrera, los artistas que podrían acompañar a Kanye West en el escenario serían Peso Pluma, Travis Scott y Fuerza Regida.

El nombre que más fuerza ha tomado es el de Peso Pluma, con quien Kanye colaboró en 2025 para el álbum "Bully".

Además, ambos han compartido imágenes juntos en el estudio de grabación, lo que refuerza la posibilidad de una aparición especial.

Por la relación cercana entre ambos artistas, no sería sorpresa que Peso Pluma suba al escenario de la Plaza de Toros “La México” durante los conciertos del rapero.

