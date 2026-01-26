Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
escena_kanye_peso_pluma_397beae528
Escena

Crece rumor de Peso Pluma con Kanye West en la Plaza de Toros

A días de los conciertos de Kanye West en la CDMX, crecen versiones de invitados especiales como Peso Pluma, Travis Scott y Fuerza Regida

  • 26
  • Enero
    2026

¿Kanye West con Peso Pluma en sus conciertos en la Plaza de Toros de la CDMX?

El rapero estadounidense regresará a México después de 18 años para ofrecer dos conciertos a finales de este mes en la Monumental Plaza de Toros, y a falta de menos de una semana, ya circulan rumores sobre sus posibles invitados.

De acuerdo con el periodista Gilberto Barrera, los artistas que podrían acompañar a Kanye West en el escenario serían Peso Pluma, Travis Scott y Fuerza Regida.

El nombre que más fuerza ha tomado es el de Peso Pluma, con quien Kanye colaboró en 2025 para el álbum "Bully".

Además, ambos han compartido imágenes juntos en el estudio de grabación, lo que refuerza la posibilidad de una aparición especial.

Por la relación cercana entre ambos artistas, no sería sorpresa que Peso Pluma suba al escenario de la Plaza de Toros “La México” durante los conciertos del rapero.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2026_01_27_T085614_483_d473bd355c
Seúl confirma que ha recibido la carta de Sheinbaum sobre BTS
escena_bts_mexico_26be66e728
Desata BTS demanda histórica en México y deja sin boletos al 94%
EH_DOS_FOTOS_2026_01_26_T103756_682_758c286666
Kanye West publica disculpa por comentarios antisemitas
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2026_01_27_T090952_223_a2fa7aba11
Comandante del ICE abandona Minneapolis tras críticas por muertes
EH_COLLAGE_4012c3b7d1
Envió de petróleo a Cuba, 'es una decisión soberana': Sheinbaum
EH_UNA_FOTO_2026_01_27_T085614_483_d473bd355c
Seúl confirma que ha recibido la carta de Sheinbaum sobre BTS
publicidad

Más Vistas

771efe49_488e_43e1_9999_9abcef58cbcb_427ff05e95
Huye vendedor de Changan con enganche; denuncian fraude masivo
Whats_App_Image_2026_01_25_at_9_12_20_PM_6576aebcc7
Busca EUA a 'toda costa' a esposa regia de capo canadiense
tae_kwon_do_2026_e2b2844feb
DIF Nuevo León impulsa inclusión en maestros de TaeKwonDo
publicidad
×