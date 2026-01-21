Podcast
Coahuila

Después de años de trabajo… solo podrían recibir ‘migajas'

Obreros de AHMSA señalaron que ante esta situación harán un plantón en la CDMX y exigirán hablar con la presidenta Claudia Sheinbaum

Trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) podrían recibir apenas entre el 15 y el 25 por ciento de sus adeudos laborales, lo que consideran un golpe a sus derechos, por lo que decidieron viajar a la Ciudad de México para exigir una audiencia con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ante la prolongación del conflicto laboral y la falta de pagos, obreros sindicalizados de AHMSA concretaron un viaje a la Ciudad de México, donde realizarán un plantón frente a Palacio Nacional para demandar una solución inmediata a su situación.

La decisión fue tomada durante una asamblea celebrada en la plaza principal de Monclova, donde Julián Torres Ávalos, presidente del Grupo de Defensa Laboral de Trabajadores de AHMSA, expuso la creciente desesperación que enfrentan miles de extrabajadores debido a la incertidumbre económica que viven sus familias.

El dirigente explicó que, aunque existe un proceso legal en curso para la venta de la empresa, los porcentajes de recuperación que se han mencionado —de apenas entre 15 y 25 por ciento— no compensan los años de trabajo ni los derechos que les corresponden conforme a la ley.

Por ello, los trabajadores buscan que el tema sea atendido directamente por la presidenta de la República, al considerar que las instancias federales como la Secretaría del Trabajo o Hacienda no pueden resolver de fondo la problemática social que ha generado la crisis de AHMSA.

Torres Ávalos informó que el grupo podría partir hacia la capital del país entre domingo y lunes, en un camión con capacidad para 40 personas, aunque el llamado sigue abierto para quienes deseen sumarse a la movilización.

Además del plantón en el Zócalo, los trabajadores realizarán gestiones ante dependencias federales como la Secretaría de Gobernación y el Instituto Mexicano del Seguro Social; sin embargo, subrayaron que no regresarán a Monclova hasta lograr una reunión directa con la mandataria federal.

El dirigente también recordó que el calendario oficial marca la espera de una resolución judicial sobre el proceso concursal de la empresa, el cual establecerá los pagos conforme a la ley, aunque insistió en que buscarán mejores condiciones para los obreros afectados.

Finalmente, señaló que, en caso de no haber avances antes de la visita presidencial a Coahuila prevista para el día 19, una representación de trabajadores se trasladará a la zona de Pasta de Conchos para insistir en su demanda de atención directa.

 


