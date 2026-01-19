Podcast
Coahuila

Lanzan 'Mercadito de a peso' para enfrentar la cuesta de enero

Ramos Arizpe lanzó el 'Mercadito de a peso' para aliviar el impacto económico de la cuesta de enero. Se ofrecerán productos básicos a un peso cada uno

  • 19
  • Enero
    2026

Para aliviar el impacto económico que dejan los gastos de fin de año, el municipio de Ramos Arizpe pondrá en marcha este jueves a las 10:30 horas el “Mercadito de a peso”, una estrategia con la que se ofrecerán productos básicos a solo un peso cada uno, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino. 

El edil explicó que el objetivo es apoyar directamente a las familias durante la llamada cuesta de enero, una etapa en la que se acumulan pagos de tarjetas, deudas y compromisos adquiridos en diciembre. 

Por ello, el municipio, en coordinación con proveedores del mercado de abastos, logró reunir una amplia variedad de productos de primera necesidad a precios simbólicos. 

mercadito-ramos-arizpe.jpeg

Entre los artículos que estarán disponibles se encuentran huevo, papa, tomate, arroz, harina, aceite, refrescos, galletas y otros productos básicos, todos con un costo de un peso por pieza, con un estimado de alrededor de 50 artículos diferentes. 

Gutiérrez Merino detalló que el mercadito contará con grandes volúmenes de mercancía, con toneladas de productos para asegurar que el beneficio alcance a un mayor número de hogares. 

mercado-ramos-aripze.jpeg

Para evitar acaparamiento, se establecerá un control por familia, solicitando identificación oficial únicamente con fines de registro, sin condicionamientos ni afiliaciones.

El alcalde subrayó que se trata de un programa abierto a toda la población y que no tiene fines políticos, sino un enfoque social y solidario, apoyado por comerciantes locales que ofrecieron descuentos adicionales o donaciones para ampliar el alcance del programa.

La ubicación exacta del primer mercadito será anunciada en las próximas horas a través de las redes sociales oficiales del municipio.

De acuerdo con el plan, la intención es llevar el “Mercadito de a peso” a distintas colonias cada 15 días, al menos durante enero y febrero, periodo en el que el ajuste económico suele ser más complicado para las familias.

Finalmente, Gutiérrez Merino señaló que esta estrategia forma parte de una serie de acciones sociales impulsadas en conjunto con el programa Mejora y con apoyo del gobierno estatal, con la meta de que los beneficios lleguen de manera directa y equitativa a los hogares de Ramos Arizpe.


