Y ahora hasta a Colosio suben para presidencia 2030

A poco menos de 5 años para otras elecciones presidenciales, en Nuevo León ya se están acomodando a quiénes podrían competir por parte de Movimiento Ciudadano, pues no solo ven a Samuel García, sino que también a Luis Donaldo Colosio.

El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Baltazar Martínez, señaló que en Nuevo León Samuel García como gobernador tiene un 80% de aprobación, por lo cual es un referente a nivel nacional; sin embargo, mencionó que el senador Luis Donaldo Colosio también es un prospecto para la presidencia 2030.

“Aquí en Nuevo León nuestro gobernador se mantiene en el 80% de aprobación, de tal manera que en otros estados lo ven como un modelo político de gobernar a seguir, que quisieran replicar en sus estados".

“Como coordinador estatal de MC me da mucha motivación para seguir trabajando y estar comprometidos con la gente, que a nivel nacional ven políticos de alternativa de buenos gobiernos a dos personajes de Nuevo León, que son Luis Donaldo Colosio y Samuel García”, dijo Baltazar Martínez.

Ante esto, el diputado coordinador del PAN, Carlos de la Fuente, pidió que se enfoquen en terminar su gestión en Nuevo León antes de pensar en la presidencia del 2030.

“Eso de que sacó ayer que ya está listo para el 2030, pues es, pues es estar pensando en muchas más que otras cosas que en lo más importante, que es verdaderamente gobernar Nuevo León".

“Pero bueno, es lo que tenemos en Nuevo León y, desgraciadamente, pues no seguimos viendo más que hechos de corrupción, hechos de desvío de recursos. Es un gobernador que le apuesta más a su figura, a su imagen, que a un gobierno exitoso, que eso lo puede catapultar más en el futuro inmediato”, apuntó De la Fuente.

