Empleo formal cae en Coahuila durante 2025, reporta IMSS

El mercado laboral en Coahuila cerró 2025 con un balance negativo, al registrar la pérdida de más de 22,000 empleos formales, una caída que se concentró principalmente en el último mes del año, cuando se eliminaron alrededor de 17,000 plazas, según datos oficiales sobre trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Especialistas advierten que este retroceso está estrechamente ligado al perfil productivo del estado, cuya economía depende en gran medida del sector manufacturero, particularmente de la industria automotriz. Expertos economistas explicaron que esta alta concentración industrial dejó a Coahuila expuesto a factores externos, como la variación del tipo de cambio y la desaceleración del mercado internacional.

Uno de los factores que agravaron el panorama, señaló, fue la apuesta por la producción de vehículos eléctricos dirigidos al mercado interno, un segmento que no logró despegar como se esperaba. Esta situación obligará a empresas del ramo, entre ellas General Motors, a replantear sus operaciones y estrategias en la región.

Advirtieron que el escenario para 2026 podría ser aún más complejo, debido a la presión que enfrenta el sector automotriz por decisiones comerciales del gobierno de Estados Unidos, lo que impactaría directamente en la actividad económica del estado.

Las cifras oficiales indican que, mientras Coahuila perdió 22,687 empleos formales en 2025, a nivel nacional se reportó un crecimiento de más de 278,000 trabajadores asegurados al IMSS, alcanzando un total superior a los 22.5 millones. Otras entidades que también registraron pérdidas fueron Sonora, Baja California, Sinaloa, Campeche y Chihuahua, mientras que la Ciudad de México, el Estado de México y Nuevo León encabezaron la generación de nuevos empleos.

Analistas destacaron que la vocación exportadora de Coahuila hacia Estados Unidos acentuó la desaceleración laboral, ya que la disminución en el valor del dólar redujo los ingresos por exportaciones, afectando la rentabilidad de las empresas y limitando su capacidad para contratar personal.

Aclaró que este comportamiento no está relacionado con factores internos como la seguridad pública, sino con condiciones estructurales y externas que colocan a la entidad en una posición de vulnerabilidad económica, tras décadas de depender del sector automotriz como motor principal de crecimiento.

Finalmente, alertaron que el impacto de los despidos no se limita a las grandes plantas, ya que por cada empleo perdido en empresas de gran tamaño se ven afectados de manera indirecta varios puestos adicionales en pequeñas y medianas compañías proveedoras. Como ejemplo, mencionó los recientes recortes iniciados por General Motors en Ramos Arizpe, derivados de la falta de infraestructura y demanda para los vehículos eléctricos en el país.

Comentarios