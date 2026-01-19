Carlos Vives busca rescatar la música típica de Panamá

A Carlos Vives le gusta la música típica de Panamá, al punto de que busca "rescatar" dicha música con un nuevo álbum.

Y es que, este lunes, el sello discográfico del cantante colombiano, Gaira Música Local, anunció un álbum con el cual se busca rescatar los caliscos del país del Caribe.

Este nuevo proyecto titulado "TipiPop" también cuenta con la colaboración de las discográficas Atlas y la agrupación Gaitanes y con él se pretende reivindicar el universo sonoro de "acordeones y cantadoras" de la música típica panameña, al mismo tiempo que aporta "una mirada contemporánea a las tradiciones orales y una nueva forma de proyectar la identidad tropical del país centroamericano".

"TipiPop" tiene nueve clásicos del pindín, género musical de Panamá, como lo son "María José", "Nunca me desprecies", "Antes que venga la guerra", "Ida Lidis", "El ratón Ye Yé", "Se acaba el mundo", "Lucy", "La Yerbita" y "Se nos va la vida".

El primer sencillo del disco es una nueva versión de "La Yerbita", en la cual convergen las voces de los músicos Osvaldo Ayala, Lucho de Sedas, Nando Boom, BCA y Gaitanes.

El álbum cuenta con una producción liderada por Carlos Vives, Andrés Leal, Alberto Gaitán y Ricardo Gaitán, además de la participación del cantautor panameño Omar Alfanno.

