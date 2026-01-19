Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
AP_26019586115443_ae32159bb3
Deportes

Djokovic alcanza 100 victorias en el Abierto de Australia

El serbio llegó al centenar de triunfos en Melbourne y reforzó su meta de conquistar su Grand Slam número 25, tras vencer con autoridad a Pedro Martínez

  • 19
  • Enero
    2026

Novak Djokovic sabe lo que es romper récords.

Este lunes la raqueta serbia alcanzó un nuevo hito durante su participación en el Abierto de Australia, en donde llegó a las 100 victorias en Melbourne Park, un resultado que refuerza su objetivo principal: conquistar su 25.º título de Grand Slam.

El tenista de 38 años alcanzó esta marca después de imponerse con autoridad al español Pedro Martínez por 6-3, 6-2 y 6-2 en la primera ronda, en un partido en el que mostró solidez, precisión y señales claras de su mejor versión.

Con este triunfo, Djokovic empató y superó marcas históricas, pues se convirtió en el primer tenista en ganar 100 o más partidos en tres superficies de Grand Slam, sumando sus registros en Australia, Wimbledon y Roland Garros.

El campeón de 24 grandes destacó la importancia simbólica del logro y admitió que “hacer historia es una gran motivación”, especialmente en un torneo donde ya ha ganado diez títulos.

Más allá de los récords, Djokovic dejó claro que su ambición va más allá de una cifra redonda y que su verdadero objetivo es ganar seis partidos más para convertirse en el jugador más laureado de todos los tiempos.

Aunque reconoce el gran nivel actual de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, el serbio confía en que, si logra reunir todas las piezas en el momento adecuado, todavía puede competir y vencer a cualquiera en el circuito.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

G_G_Lc_Jz_WUAA_04_UD_abe7bdcd27
Sinner avanza sin sobresaltos en su debut en Australia
AP_26020502305363_9734a32712
Naomi Osaka brilla con moda y triunfo en Australia
lanza_coahuila_mercadito_ca3c96833a
Lanzan 'Mercadito de a peso' para enfrentar la cuesta de enero
publicidad

Últimas Noticias

15df90ae_fedf_439d_9833_f5dd3fea7137_0afebca01e
Lanzan primera edición de Santiago Restaurant Week
finanzas_oro_dcc63f12ea
Alcanza el oro nuevo máximo histórico de $4,820 dólares la onza
Whats_App_Image_2026_01_20_at_11_20_10_PM_f5a1961d22
Air Force One regresa a Washington por falla eléctrica menor
publicidad

Más Vistas

Muere_mujer_caida_plaza_comercial_San_Pedro_aead6d9605
Muere adulta mayor por caída en plaza comercial de San Pedro
nl_tren_del_golfo_a8846de80f
Ofrecerá Tren del Golfo servicio para el transporte urbano
Pronostican_lluvias_por_ingreso_del_frente_frio_numero_30_64b8c85042
Pronostican lluvias por ingreso del frente frío número 30
publicidad
×