Djokovic alcanza 100 victorias en el Abierto de Australia

Novak Djokovic sabe lo que es romper récords.

Este lunes la raqueta serbia alcanzó un nuevo hito durante su participación en el Abierto de Australia, en donde llegó a las 100 victorias en Melbourne Park, un resultado que refuerza su objetivo principal: conquistar su 25.º título de Grand Slam.

El tenista de 38 años alcanzó esta marca después de imponerse con autoridad al español Pedro Martínez por 6-3, 6-2 y 6-2 en la primera ronda, en un partido en el que mostró solidez, precisión y señales claras de su mejor versión.

Con este triunfo, Djokovic empató y superó marcas históricas, pues se convirtió en el primer tenista en ganar 100 o más partidos en tres superficies de Grand Slam, sumando sus registros en Australia, Wimbledon y Roland Garros.

El campeón de 24 grandes destacó la importancia simbólica del logro y admitió que “hacer historia es una gran motivación”, especialmente en un torneo donde ya ha ganado diez títulos.

Más allá de los récords, Djokovic dejó claro que su ambición va más allá de una cifra redonda y que su verdadero objetivo es ganar seis partidos más para convertirse en el jugador más laureado de todos los tiempos.

Aunque reconoce el gran nivel actual de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, el serbio confía en que, si logra reunir todas las piezas en el momento adecuado, todavía puede competir y vencer a cualquiera en el circuito.

