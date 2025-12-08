Destaca Coahuila por precios moderados de gasolina: Profeco

El Procurador Federal del Consumidor, Iván Escalante, informó este lunes 8 de diciembre, desde Palacio Nacional, que Coahuila se mantiene entre las entidades con precios estables en la venta de gasolina regular, conforme al monitoreo semanal del programa Quién es Quién en los Combustibles.

Según el reporte, el precio promedio nacional al 5 de diciembre se ubicó en $23.58 pesos por litro, mientras que diversas estaciones en la región noreste, donde se encuentra Coahuila, mostraron precios competitivos y márgenes de ganancia moderados.

“En las regiones monitoreadas, incluyendo la zona noreste, no encontramos márgenes por encima de los dos pesos. A estas estaciones les ponemos una palomita”, afirmó Escalante durante su exposición.

Una estación de Coahuila entre las más vigiladas de la región

El titular de Profeco destacó que en el listado de precios altos por región se ubicó Petro Seven, en Saltillo, Coahuila, con un precio público de $24.99 pesos por litro y un margen de $2.70 pesos.

Aunque no fue clasificada como la más cara a nivel nacional, sí figuró como una de las estaciones con mayor margen en la región noreste.

“Identificamos que algunas estaciones siguen teniendo márgenes elevados en comparación con el resto. Eso no significa irregularidad, pero sí amerita vigilancia”, explicó el procurador.

Por otra parte, Escalante recordó que el monitoreo puede consultarse a detalle en la página de Profeco, así como en el mapa virtual actualizado diariamente.

“Invitamos a los consumidores a revisar los precios más cercanos a sus domicilios o centros de trabajo, para que puedan decidir dónde cargar gasolina sin pagar de más”, expresó.

