Coahuila

Ofrece Coahuila canasta básica más barata del país, según Profeco

Coahuila volvió a destacar en el monitoreo nacional de Profeco al presentar el precio más bajo de la canasta básica, informó Iván Escalante

  • 08
  • Diciembre
    2025

El monitoreo semanal de la canasta básica realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ubicó a Coahuila como una de las entidades con mejores precios.

Durante la conferencia matutina de este lunes 8 de diciembre, el procurador Iván Escalante destacó que una tienda ubicada en Saltillo registró el precio más bajo del país para el paquete de 24 productos esenciales.

“Detectamos esta opción en Saltillo con un precio de 766 pesos con 20 centavos; por supuesto, le ponemos una palomita”, explicó Escalante al presentar el balance nacional desde Palacio Nacional.

Acuerdo voluntario y precios bajo control

El funcionario recordó que el paquete de 24 productos de la canasta básica tiene como tope voluntario los $910 pesos, un monto acordado con empresas para contener aumentos injustificados.

“Se trata de un compromiso que se cumple semana con semana y que permite a las familias acceder a productos esenciales a precios razonables”, afirmó.

El caso de Coahuila fue destacado no solo por posicionarse por debajo del límite, sino por mantener una amplia diferencia respecto a otras ciudades evaluadas.

Comparativos nacionales y variaciones regionales

Aunque la canasta más cara reportada durante la semana se ubicó en otra entidad del país, superando los $946 pesos, Escalante subrayó que el comportamiento en Coahuila se mantiene estable y competitivo frente a otras regiones.

Durante el comparativo entre distintas ciudades del país, el procurador señaló que, aun cuando algunos establecimientos superaron los $930 pesos, continuaron dentro del rango permitido, sin embargo enfatizó que en otros casos “tuvimos que poner un tache por rebasar el límite establecido”.


