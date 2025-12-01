Cerrar X
Coahuila

Detecta Profeco precio alto de gasolina en Saltillo

Profeco reveló que una estación Petroseven en Saltillo vende la gasolina regular en $24.99 pesos por litro, con un margen de $3.50 pesos

  • 01
  • Diciembre
    2025

Durante la conferencia matutina de este lunes, la Profeco confirmó que Coahuila lideró la lista nacional de precios elevados de gasolina regular.

Según el monitoreo semanal de la Profeco, una estación Petroseven en Saltillo registró el precio más alto con $24.99 pesos por litro, con un margen de $3.50 pesos, cifra que supera ampliamente el promedio nacional.

Escalante Ruiz, titular de la Profeco, señaló que este establecimiento “se sigue volando la barda”, pues mientras la mayoría de gasolineras mantiene márgenes inferiores a los $2 pesos, esta estación casi duplica esa referencia.

coahuila-gasolina.jpg

Precio nacional bajó, pero en Coahuila se mantuvo elevado

El titular de Profeco informó que el precio promedio nacional al 28 de noviembre fue de 23.58 pesos, casi 1.50 pesos menos que lo registrado en Saltillo.

Advirtió que los márgenes como el de Petroseven afectan directamente al consumidor y no corresponden a los costos reales del combustible.

“Si una estación puede operar con márgenes razonables, no hay justificación para que otras abusen”, subrayó Escalante Ruiz.

En contraste con el caso de Coahuila, Profeco destacó al municipio de San Salvador, Hidalgo, por vender el litro en $23.19 pesos sin superar márgenes de $2 pesos.

Estas estaciones reciben una “palomita” en el informe semanal, mientras que las que mantienen precios altos reciben un “tache” y serán sujetas a verificación.


