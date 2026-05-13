Wall Street abre mixto con mira en Irán y viaje de Trump a China

Wall Street abrió mixto este miércoles luego de que se reportaran avances en las empresas tecnológicas impulsadas por Nvidia, así como la posible salida de Jerome Powell de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos.

Inversionistas se encontraban pendientes de la guerra con Irán y de la evolución de los precios del petróleo.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : baja 0.59% hasta 49,464 unidades

: baja 0.59% hasta 49,464 unidades S&P 500 : baja 0.12% hasta 7,392 unidades

: baja 0.12% hasta 7,392 unidades Nasdaq: sube 0.20% hasta 26,139 unidades

Entre los valores tecnológicos, las acciones de Nvidia subían un 1.75% tras saberse que el director ejecutivo de la empresa se unió a última hora al viaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a China.

Ante esto, expertos mencionaron que su incorporación reavivó el interés de los inversionistas en dichas acciones.

"Su incorporación al viaje de Trump ha reavivado el interés de los inversores en las acciones tecnológicas. Que acompañe al presidente de su país en un viaje geopolítico clave no debería sorprender a nadie, y difícilmente constituye una razón para volver a invertir masivamente en acciones de semiconductores. Sin embargo, dicho sector no se ha estado comportando precisamente de manera racional últimamente".

Entre otras empresas del ramo, Micron Technology avanzaba un 3.87%, mientras que Advanced Micro Devices (AMD) perdía un 0.8%.

La actual junta de gobernadores de la Reserva Federal no se ha mostrado proclive a abaratar pronto el precio del dinero en Estados Unidos, con la inflación por encima del 3%, en proporción al incremento del costo de los hidrocarburos disparado por el conflicto en Medio Oriente.

Por esto último, los mercados y los precios se vieron tensionados, en especial en los precios de energía, después de que el bloqueo en el estrecho de Ormuz provocara cortes en la cadena de suministro.

Así amanece el resto de las acciones en la bolsa

En tanto, el oro subía un 0.09%, hasta los $4,690 dólares la onza, y la plata ganaba un 2.4%, hasta los $87.84 dólares.

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