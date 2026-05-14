Wall Street abre en verde al empujar a Dow Jones por conglomerado

Wall Street abrió en verde después de que las acciones de Cisco Systems subieron hasta 16.48%, impulsado por el incremento del Dow Jones ante el recorte de personal para destinar más recursos a la Inteligencia Artificial (IA).

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : sube 0.66% hasta 50,019 unidades

: sube 0.66% hasta 50,019 unidades S&P 500 : sube 0.44% hasta 7,476 unidades

: sube 0.44% hasta 7,476 unidades Nasdaq: sube 0.33% hasta 26,489 unidades

Durante las operaciones previas al cierre, el S&P 500 marcó un nuevo máximo tras llegar a los 7,460 puntos y el Nasdaq otro al situarse en los 26,474 enteros.

En tanto, las acciones de Cisco se dispararon después de que el gigante del software publicara resultados y previsiones del tercer trimestre que superaron las expectativas de Wall Street. Por ello, se llevó a cabo el recorte de casi 4,000 puestos de trabajo.

Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario de China, Xi Jinping, acordaron que el estrecho de Ormuz debe seguir siendo una vía marítima libre y que Irán no debería poder exigir pagos por el uso de las rutas marítimas.

Xi y Trump discuten sobre Oriente Medio, Ucrania y Norcorea

Los presidentes de China, Xi Jinping, y Estados Unidos, Donald Trump, abordaron este jueves durante su reunión en Pekín asuntos internacionales y regionales como Medio Oriente, la guerra en Ucrania y la península coreana, ampliando una agenda centrada hasta ahora en las tensiones comerciales y la cuestión de Taiwán.

Según la agencia estatal Xinhua, ambos mandatarios intercambiaron puntos de vista sobre esos temas durante el encuentro celebrado en el Gran Palacio del Pueblo, el primero cara a cara de la visita de Estado que Trump realiza a China.

Aquí te presentamos la nota completa: Xi y Trump discuten sobre Oriente Medio, Ucrania y Norcorea

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