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Coahuila

Invaden pipas carril lateral en bulevar Venustiano Carranza

Ciudadanos señalan que las unidades permanecen estacionadas durante largos periodos sin que alguna autoridad intervenga para retirarlas

  • 14
  • Mayo
    2026

Vecinos de colonias ubicadas al norte de Saltillo denunciaron a El Horizonte la presencia constante de tráileres con pipas de combustible que obstruyen uno de los carriles laterales del bulevar Venustiano Carranza, a la altura de estaciones de Pemex. 

Señalan que las unidades permanecen estacionadas durante largos periodos sin que alguna autoridad intervenga para retirarlas.

De acuerdo con los reportes ciudadanos, los vehículos invaden parcialmente la circulación en una de las vialidades más transitadas de la ciudad, situación que representa un riesgo para automovilistas y peatones.

Los vecinos advirtieron que la falta de control podría derivar en un accidente de consecuencias graves, especialmente por tratarse de unidades que transportan material inflamable.

Los afectados consideran que tanto las autoridades correspondientes como la empresa encargada del suministro de combustible deberían destinar un espacio adecuado para el resguardo de las pipas y aplicar las sanciones necesarias para evitar que continúe esta práctica.

Los ciudadanos hicieron un llamado para que se atienda la problemática antes de que ocurra una tragedia.


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