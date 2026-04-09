Impulsará Canacintra controles en transportes de personal

La muerte de un trabajador de la empresa General Motors, en un accidente ferroviario protagonizado por la empresa de transporte de personal DM Control, encendió las alertas en los organismos empresariales de la región sureste de Coahuila.

El presidente de Canacintra en la región sureste, Arturo Reveles, advirtió que se impulsarán acciones para endurecer controles en las empresas de transporte, ante la recurrencia de accidentes que han dejado trabajadores lesionados en distintos puntos de la ciudad.

El pronunciamiento surge tras el accidente registrado la madrugada de este jueves en Saltillo, donde un tren impactó un camión de transporte de personal en el cruce de los bulevares Vito Alessio Robles y Nazario Ortiz Garza, dejando un saldo de una persona fallecida y más de 15 lesionados.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la unidad presuntamente se desvaneció antes de cruzar las vías, lo que provocó el impacto de la locomotora y la volcadura del vehículo.

Reveles señaló que este tipo de hechos evidencian posibles fallas en la supervisión de los operadores, particularmente en aspectos como su estado de salud, descanso y capacitación.

Indicó que, aunque las empresas contratantes cuentan con protocolos para la selección de proveedores, estos no siempre se cumplen en la práctica, lo que podría explicar la frecuencia de accidentes.

Ante este escenario, adelantó que como organismo empresarial se acompañará a las empresas para exigir revisiones más estrictas, incluyendo evaluaciones médicas, controles de fatiga, capacitación continua y verificación del cumplimiento normativo.

Además, planteó la necesidad de que autoridades municipales, estatales y federales realicen operativos de supervisión en las empresas de transporte de personal.

El dirigente empresarial anunció que emitirá un pronunciamiento formal para solicitar claridad en las causas de los accidentes y definir un plan de acción que evite nuevos incidentes.

También advirtió que existe un problema de cultura vial en cruces ferroviarios, donde conductores no respetan señalamientos, lo que incrementa el riesgo.

En ese sentido, consideró necesario acelerar proyectos de infraestructura como pasos a desnivel o confinamiento de vías en puntos críticos de la ciudad.

El sector industrial, afirmó, dará seguimiento al tema en coordinación con autoridades para garantizar condiciones seguras en el traslado de trabajadores.

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