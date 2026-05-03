Detectan deuda y “aviadores” en Simas Piedras Negras

Al hablar de la gestión de Lorenzo Menera Sierra como gerente del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras, el Alcalde de ese municipio, Jacobo Rodríguez, señaló que existe un desorden financiero y adeudos por cerca de 10 millones de pesos, por lo que con la salida de Menera, su administración se está abocando a sanear dichas finanzas.

“Este señor le hizo un daño de gran magnitud al sistema, pero es un daño que es reversible… tenemos una deuda a proveedores de poquito más de 10 millones de pesos, como 6aproveedores y 5 a Conagua, le debemos dos trimestres de agua a Conagua, pero es una situación que se va a revertir”.

Dijo que además la auditoría que se realizó tras la salida de Menera Sierra permitió detectar a medio centenar de “aviadores”, quienes no tienen una actividad relevante o realizan duplicidad de funciones, por lo que depurarán la nómina con lo que se podrían liberar cerca de 600 mil pesos al mes.

El Alcalde dijo que no se trata de desvíos, sino un desorden financiero, por lo que podrían instruir un juicio político y a criterio de la Contraloría incluso denuncias penales contra el ex genente de Simas de Piedras Negras y quien o quienes resulten responsables.

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