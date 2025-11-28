Cerrar X
Coahuila

Detectan redes de estafa: Gobierno castiga a notarios en Coahuila

La Secretaría de Gobierno detectó falsificación de documentos y redes de estafa, incluyendo un caso en Torreón, y aplicó sanciones a los notarios involucrados

  • 28
  • Noviembre
    2025

Debido a situaciones irregulares que incluso han llevado a descubrir redes de complicidades para estafar a ciudadanos, la Secretaría de Gobierno del estado ha sancionado a cuatro notarios públicos en Coahuila, informó el titular de esa dependencia, Óscar Pimentel González.

“Corresponden al otorgamiento de poderes que no son auténticos, a la falsificación incluso de escrituras, al no pago de los impuestos correspondientes al Gobierno del estado… situaciones irregulares que generan incertidumbre a los usuarios”.

Señaló que en Torreón se detectó el caso de un notario que participaba en una red de estafadores, quienes vendían terrenos a través de redes sociales engañando y estafando a personas que actuaban de buena fe para adquirir una propiedad.

“En algunos casos, como un caso de Torreón, había una especie de complicidad con personas que estaban vendiendo terrenos de manera irregular, que eran municipales o que pertenecían a otros particulares, y los vendían a bajo costo a través de Facebook.

“Era una red delincuencial y hay un notario que tuvimos que suspender porque tiene una denuncia penal”.

Señaló que las sanciones han ido desde sanciones administrativas en los casos de omisiones hasta la suspensión del fíat cuando se comprueba que han falsificado documentos, como es el caso de Torreón.

“Son procedimientos en los que incluso se le da el derecho de audiencia a las personas, se le finca alguna responsabilidad y la persona tiene el derecho de defenderse, de presentar sus documentos”.


Comentarios

Etiquetas:
