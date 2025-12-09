Trabaja Miguel Flores en optimizar trámites notariales en 2026

El Secretario General de Gobierno, Miguel Flores Serna, se comprometió a reforzar la colaboración con el Colegio de Notarios Públicos del Estado de Nuevo León para optimizar los trámites y garantizar una mayor certeza jurídica a los ciudadanos durante el próximo año.

“Un compromiso personal para el próximo 2026 será buscar cómo ser aún más eficientes de lo que ya somos, para poder brindarle a la ciudadanía trámites más rápidos, más sencillos”, declaró Flores Serna.

El funcionario aseguró lo anterior tras tomar protesta al nuevo Consejo Directivo del Colegio de Notarios, A.C., que ahora será encabezado por Gabriel Tláloc Cantú, y donde también reconoció la labor de su antecesor, Norberto de la Rosa.

Flores destacó la contribución de los notarios en el éxito económico que ha experimentado el estado.

Aseguró que el trabajo del gremio ha sido fundamental para que Nuevo León se posicionara en primer lugar en distintos rubros en 2025, tales como colocación de vivienda, generación de riqueza y construcción de empresas y nearshoring.

“Los buenos resultados que hemos tenido en Nuevo León durante este 2025 también son gracias al trabajo y compromiso de las notarias y los notarios del estado. Por eso reitero mi compromiso con el Colegio de Notarios; seguiremos trabajando juntos y haciendo equipo para que el próximo año le vaya aún mejor a nuestro estado”, reiteró.

Agradecimiento por testamentos gratuitos

El secretario también reconoció el apoyo crucial de los notarios públicos en el programa de testamentos gratuitos realizado el pasado septiembre.

Esta iniciativa brindó certeza jurídica al patrimonio de más de 11,000 neoleoneses.

“Quiero agradecerles a todos los notarios por los testamentos gratuitos que dimos este año; ayudamos a miles de familias neoleonesas. Gracias a esta labor porque sé que estuvieron todos los notarios, no faltó uno solo”, concluyó.

