Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
large_ahmsa_obreros_pagos_0ac0d24e72_2cc3dddac3
Coahuila

Dos grupos de inversores son descalificados sobre subasta Ahmsa

Ambas recibieron notificación vía correo electrónico el pasado día 16, donde se les informó que no acreditaron los requisitos establecidos

  • 18
  • Febrero
    2026

El consorcio integrado por Ignition Industries 1870 y Fintech LATAM es el único grupo empresarial calificado para participar en la subasta de Altos Hornos de México, confirmó Héctor Manuel Garza Martínez. El CEO de Grupo Ónix, Business and Legal Services, precisó que la notificación fue emitida por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles.

Garza Martínez detalló que las empresas Argentem Creek Partners y Lance International junto con Metals Mex fueron descalificadas del proceso. Explicó que ambas recibieron notificación vía correo electrónico el pasado día 16, donde se les informó que no acreditaron los requisitos establecidos en la fase de precalificación.

El especialista indicó que el conglomerado Ignition Industries 1870 con Fintech LATAM fue notificado como el único participante validado. Señaló que ahora corresponde a este holding presentar la garantía de seriedad equivalente al 10 por ciento del valor base de la empresa.

Precisó que, hasta este momento, no existe desventaja por la participación de un solo postor en la subasta de AHMSA. Indicó que el grupo deberá cubrir el 85 por ciento del valor fijado en la puja, conforme a las bases establecidas.

Impugnaciones marcan siguiente etapa en subasta AHMSA

Héctor Manuel Garza Martínez explicó que Argentem y Lance International aún pueden presentar impugnaciones por su descalificación. Señaló que el calendario establece como fecha límite el día 19 para promover inconformidades ante el síndico del concurso mercantil.

Agregó que el día 23 es el plazo máximo para que el especialista resuelva dichas impugnaciones. Posteriormente, el proceso continuará hasta llegar a la audiencia programada el día 27, donde podrían definirse escenarios clave para la subasta AHMSA.

El CEO de Grupo Ónix subrayó que Ignition Industries 1870 y Fintech LATAM conforman un holding empresarial. Indicó que sería pertinente conocer públicamente quiénes integran este corporativo y cuáles son sus intenciones respecto a la siderúrgica.

Destacó que las bases de la subasta incluyen una cláusula obligatoria de reactivación industrial. Explicó que el comprador no puede adquirir la empresa para fragmentarla, sino que debe iniciar operaciones; de lo contrario, la venta sería nula.

Garza Martínez señaló que existe expectativa sobre los planes de inversión y operación del consorcio calificado. Añadió que el síndico deberá informar con transparencia sobre el perfil del grupo y los compromisos asumidos en caso de concretarse la venta.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nuevo_laredo_eje_binacional_1f3cbd344d
Nuevo Laredo como eje binacional del comercio exterior
firma_monterrey_coparmex_256423f1e9
Monterrey firma acuerdo con Coparmex Nuevo León
AP_26049671464489_d42092919f
Mark Zuckerberg declara por adicción juvenil hacia redes sociales
publicidad

Últimas Noticias

IMSS_Coahuila_6b52616fa0
IMSS Coahuila fortalece atención con nuevos especialistas
EH_UNA_FOTO_31ab6be717
Presentan en Monclova a nuevo delegado de la FGE
INFO_7_CONTEXTO_1_a4d05eb8d4
Anuncia Donald Trump apertura de archivos sobre extraterrestres
publicidad

Más Vistas

nl_cablebus_02120998df
Cablebús quitaría 27,000 autos del tráfico de San Pedro
Adrian_de_la_Garza_2731ff13ec
Supervisa Adrián de la Garza, Feria del Empleo con 9,000 vacantes
congreso_nuevo_leon_ley_therian_4e0b951160
Presentan en el Congreso de Nuevo León la llamada 'Ley Therian'
publicidad
×