Dos grupos de inversores son descalificados sobre subasta Ahmsa

El consorcio integrado por Ignition Industries 1870 y Fintech LATAM es el único grupo empresarial calificado para participar en la subasta de Altos Hornos de México, confirmó Héctor Manuel Garza Martínez. El CEO de Grupo Ónix, Business and Legal Services, precisó que la notificación fue emitida por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles.

Garza Martínez detalló que las empresas Argentem Creek Partners y Lance International junto con Metals Mex fueron descalificadas del proceso. Explicó que ambas recibieron notificación vía correo electrónico el pasado día 16, donde se les informó que no acreditaron los requisitos establecidos en la fase de precalificación.

El especialista indicó que el conglomerado Ignition Industries 1870 con Fintech LATAM fue notificado como el único participante validado. Señaló que ahora corresponde a este holding presentar la garantía de seriedad equivalente al 10 por ciento del valor base de la empresa.

Precisó que, hasta este momento, no existe desventaja por la participación de un solo postor en la subasta de AHMSA. Indicó que el grupo deberá cubrir el 85 por ciento del valor fijado en la puja, conforme a las bases establecidas.

Impugnaciones marcan siguiente etapa en subasta AHMSA

Héctor Manuel Garza Martínez explicó que Argentem y Lance International aún pueden presentar impugnaciones por su descalificación. Señaló que el calendario establece como fecha límite el día 19 para promover inconformidades ante el síndico del concurso mercantil.

Agregó que el día 23 es el plazo máximo para que el especialista resuelva dichas impugnaciones. Posteriormente, el proceso continuará hasta llegar a la audiencia programada el día 27, donde podrían definirse escenarios clave para la subasta AHMSA.

El CEO de Grupo Ónix subrayó que Ignition Industries 1870 y Fintech LATAM conforman un holding empresarial. Indicó que sería pertinente conocer públicamente quiénes integran este corporativo y cuáles son sus intenciones respecto a la siderúrgica.

Destacó que las bases de la subasta incluyen una cláusula obligatoria de reactivación industrial. Explicó que el comprador no puede adquirir la empresa para fragmentarla, sino que debe iniciar operaciones; de lo contrario, la venta sería nula.

Garza Martínez señaló que existe expectativa sobre los planes de inversión y operación del consorcio calificado. Añadió que el síndico deberá informar con transparencia sobre el perfil del grupo y los compromisos asumidos en caso de concretarse la venta.

