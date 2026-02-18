Podcast
Tamaulipas

Crisis en Tridonex y Trico: posición de Canacintra Matamoros

Existe un posible emplazamiento a huelga en curso y que será la autoridad federal correspondiente la que determine el rumbo legal del caso

  • 18
  • Febrero
    2026

El titular de CANACINTRA Matamoros, Oscar Macario Farías, informó que la situación que enfrentan las maquiladoras Tridonex y Trico es un proceso ajeno al ámbito local y actualmente se encuentra en revisión por instancias federales.

El dirigente explicó que existe un posible emplazamiento a huelga en curso y que será la autoridad federal correspondiente la que determine el rumbo legal del caso.

Señaló que, desde el sector industrial de Matamoros, se mantiene la expectativa de que se resuelva el tema para garantizar continuidad laboral y certidumbre para los trabajadores.

Macario Farías precisó que no existe un interés particular por parte del organismo empresarial más allá de las afectaciones económicas y laborales que pudiera generar el conflicto. Indicó que se busca principalmente asegurar la estabilidad del empleo y la continuidad de las operaciones productivas.

Respecto a la operación de las plantas, comentó que se ha observado una reducción gradual en la carga de trabajo, aunque las empresas continúan cumpliendo compromisos con sus clientes.

Añadió que el impacto ha sido más visible en una de las líneas productivas, pero hasta el momento la actividad no se ha detenido por completo.


Comentarios

Etiquetas:
