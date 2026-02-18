Podcast
Coahuila

Proponen controles financieros en sociedades escolares

Entre sus recomendaciones, destacó la importancia de realizar cortes de caja en plazos cortos mensuales o bimestrales en lugar de esperar periodos semestrales

  • 18
  • Febrero
    2026

Tras los señalamientos de presuntos fraudes y desvío de recursos en mesas directivas de padres de familia, como el caso reciente de la escuela primaria Luis Donaldo Colosio, el secretario de Desarrollo Social de Ramos Arizpe, José Humberto García Zertuche, consideró que la rendición de cuentas periódica y el manejo mancomunado de recursos son medidas clave para prevenir este tipo de conflictos.

Transparencia en comunidades escolares

El funcionario señaló que, aunque se trata de un tema interno de las sociedades de padres de familia y no una atribución directa del municipio o de la Secretaría de Educación, sí es fundamental que las comunidades escolares adopten prácticas de transparencia que reduzcan riesgos y generen confianza entre madres y padres.

Recomiendan cortes de caja frecuentes

Entre sus recomendaciones, destacó la importancia de realizar cortes de caja en plazos cortos mensuales o bimestrales en lugar de esperar periodos semestrales o anuales, ya que los lapsos prolongados pueden dar margen a irregularidades o generar sospechas sobre el manejo de los recursos.

Proponen cuentas bancarias mancomunadas

Asimismo, planteó la conveniencia de utilizar cuentas bancarias mancomunadas, donde participen al menos dos o tres firmas autorizadas, para evitar que una sola persona tenga control total del dinero recaudado. Consideró que la corresponsabilidad en la administración financiera reduce la posibilidad de decisiones unilaterales y fortalece la vigilancia interna.

Llamado a elección responsable y vigilancia constante

García Zertuche subrayó que la elección responsable de los representantes y la transparencia constante en ingresos y egresos son herramientas básicas para evitar divisiones dentro de las comunidades escolares y garantizar que los recursos aportados por las familias se destinen efectivamente a mejoras para los planteles.


