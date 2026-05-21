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Nuevo León

Impulsa Miguel Flores emprendimiento en jóvenes de NL

El secretario General lanzó una convocatoria para participar en la jornada 'Ponte Nuevo, Ponte Mundial: Jóvenes Emprendedores' para potenciar el talento juvenil

  • 21
  • Mayo
    2026

Con el objetivo de potenciar el talento juvenil, el secretario general de Gobierno de Nuevo León, Miguel Flores Serna, lanzó una convocatoria abierta a toda la juventud neoleonesa para participar en la jornada “Ponte Nuevo, Ponte Mundial: Jóvenes Emprendedores”.

El evento, organizado de manera conjunta con la Secretaría de Economía, se perfila como una plataforma estratégica para capacitar y conectar a las nuevas generaciones en el marco de la próxima justa mundialista.

“Los asistentes podrán acceder a especialistas, conocer proyectos exitosos y explorar soluciones creativas y tecnológica”, se informó en el comunicado.

Flores destacó que el espíritu emprendedor de la juventud neoleonesa es el verdadero motor de la innovación y una pieza clave para posicionar a nuestro estado ante los ojos del mundo en el Mundial 2026.

La cita está programada para este viernes 22 de mayo en las instalaciones del Instituto Tecnológico de Nuevo León, en un horario de 9:00 a 14:00 horas.

Durante la jornada, los asistentes tendrán acceso a una robusta agenda diseñada para fortalecer sus ideas de negocio y prepararlos para competir en entornos dinámicos a través de encuentros con especialistas con asesoría directa con expertos de diversas industrias.

Exposición de proyectos locales que han logrado trascender, espacios dedicados a la generación de alianzas comerciales y profesionales y herramientas tecnológicas adaptadas a las demandas del mercado actual.

La entrada es abierta para los jóvenes que busquen emprender o acelerar sus proyectos. 

Los interesados deberán realizar su registro previo a través de los enlaces disponibles en las redes sociales oficiales de la Secretaría de Economía.

Con iniciativas como esta, el gobierno estatal informó que busca abrir nuevas oportunidades de crecimiento profesional y empresarial, asegurando que el impacto económico del Mundial 2026 comience desde las aulas y los laboratorios de innovación local.


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