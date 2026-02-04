Podcast
PC_2026_nl_puma_3f860cc709
Nuevo León

Realizan operativo por puma reportado en Sierra Alta

En los mensajes vecinales también se mencionó el supuesto atropello del animal por un BMW gris. La fotografía difundida mostraba la parte frontal dañada

Un avistamiento de puma en la colonia Sierra Alta movilizó a Protección Civil de Nuevo León y generó reportes vecinales durante la madrugada, luego de que en un chat comunitario se compartiera la posible presencia del felino y la imagen de un vehículo con daños y rastros hemáticos.

Inspeccionan zona con recorridos y drone

Elementos de la corporación estatal acudieron por la mañana al cruce de Viento del Huajuco y Viento de la Ladera, donde realizaron recorridos a pie y un sobrevuelo con drone para intentar ubicar al ejemplar.

En los mensajes vecinales también se mencionó el supuesto atropello del animal por un BMW gris. La fotografía difundida mostraba la parte frontal dañada y manchas hemáticas.

Vecinos señalan presencia habitual de fauna silvestre

Juan Carlos Enríquez, residente frente al cruce señalado, explicó que al tratarse de una zona serrana es frecuente observar fauna silvestre en horarios de menor tránsito.

Indicó que es común ver osos negros y familias de pecarís en las áreas verdes, pero que esta sería la primera ocasión en que se reporta un puma en el sector.

‘Hay que estar atentos y seguir indicaciones’

‘Las ciudades crecen, es parte del fenómeno natural en una ciudad como Monterrey. Hay que ser conscientes de que esto puede suceder y estar al pendiente’, señaló.

‘Tener mucho cuidado y, sobre todo, si llegamos a tener un encuentro con este tipo de especies, seguir las instrucciones que se nos dan a conocer por los medios a través de Protección Civil y ser respetuosos con ellos’, añadió.

Al no haber sido localizado el felino durante la inspección, vecinos consideran que podría volver a ser visto en la zona debido a la cercanía con la sierra, hábitat natural de diversas especies. 


