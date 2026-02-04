Llama MC a seguir dialogando para Presupuesto 2026 'unánime'

El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Baltazar Martínez, pidió a todas las fuerzas políticas en el Congreso del estado a seguir dialogando el tema del Presupuesto 2026 para poder aprobarlo de manera unánime.

Luego de que la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, expusiera cinco puntos ‘no negociables’ para que los diputados de su partido aprueben un presupuesto, Martínez indicó que siempre hay puntos medios y que está seguro de que pueden llegar todos a un acuerdo.

“Estamos abiertos al diálogo esta semana en curso y la que viene; presentimos que va a ser clave para el tema del presupuesto. Nosotros estamos dispuestos a platicar; sí vimos los puntos, habrá algunos que habrá que consensuar y platicar, pero tengo mucha confianza en que podamos llegar a puntos en común y sacar, de manera incluso hasta unánime, el presupuesto como el año pasado.

“La historia política siempre nos ha dejado claro que siempre habrá puntos, medios y puntos de acuerdo. Yo sigo confiando en que podamos llegar a un punto de acuerdo donde todos podamos transitar bien para que se apruebe el presupuesto”, dijo el también diputado local, Baltazar Martínez.

Los puntos que Luisa María Alcalde expuso en su visita a Nuevo León fueron un presupuesto sin deuda, no incrementar ni crear nuevos impuestos, la aprobación de una pensión universal para personas con discapacidad, revertir el aumento a las tarifas del transporte público para que el pasaje regrese a 12 pesos, que la repartición de los recursos sea equitativa para los municipios sin importar el partido que gobierne y reducir el gasto gubernamental, sobre todo en temas de publicidad.

“La idea de nosotros es buscar el cómo sí para que el presupuesto salga lo más pronto posible. Hay magnas obras en proceso; se viene el Mundial, y yo creo que hay condiciones para que todos pongamos de nuestra parte para que salga el presupuesto”, agregó Martínez.

Comentarios