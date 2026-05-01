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Britney Spears es acusada de conducir ebria en California

Fiscalía señala que cantante manejaba de forma errática y enfrentará proceso por un cargo menor sin necesidad de comparecer en tribunal

  • 01
  • Mayo
    2026

Britney Spears fue acusada en California de conducir bajo la influencia combinada de alcohol y al menos una droga, informó la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Ventura.

La denuncia penal no especifica qué tipo de alcohol o drogas, ni en qué cantidad, se acusa a la cantante de haber consumido.

Spears fue arrestada el 4 de marzo después de que la detuvieran por conducir su BMW negro de manera rápida y errática en la US 10, informó la Patrulla de Caminos de California (CHP, por sus siglas en inglés).

Se sometió a una serie de pruebas de sobriedad en el lugar, fue arrestada bajo sospecha de conducir bajo la influencia de una combinación de alcohol y drogas y fue llevada a una cárcel del condado de Ventura.

Fue liberada bajo fianza al día siguiente. La policía completó su investigación y la presentó a los fiscales el 23 de marzo.

Spears ingresó voluntariamente a un centro de rehabilitación por abuso de sustancias poco más de un mes después del arresto.

La lectura de cargos de Spears está programada para el lunes. Debido a que se trata de un cargo menor, no se le exigirá comparecer ante el tribunal, dijeron los fiscales.

Los fiscales indicaron que el caso se tramitará de acuerdo con su protocolo estándar para acusados sin antecedentes de conducción bajo los efectos del alcohol, sin accidentes ni lesiones en la carretera y con un bajo nivel de alcohol en sangre.

De acuerdo con los fiscales, el lunes en el tribunal, a Spears se le ofrecerá lo que comúnmente se conoce como “conducción temeraria bajo los efectos del alcohol”, que permite al acusado declararse culpable y obtener 12 meses de libertad condicional, crédito por el tiempo ya cumplido, un curso obligatorio sobre conducción bajo los efectos del alcohol y multas y tasas impuestas por el estado.


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