Alexis Ayala confirma separación de Cinthia Aparicio

El actor Alexis Ayala y su esposa, la también actriz Cinthia Aparicio, están separados; así lo dio a conocer a la revista "Caras", donde precisó que fue ella quien tomó la decisión tras 2 años y 10 meses de casados.

Estamos separados, Cinthia Aparicio y yo. Ella tomó la decisión de que ya no estuviéramos juntos, así que nos replanteamos como pareja. Creo que todas las parejas deberían dacerlo constantemente”, reveló a Caras este 30 de abril.

“Ahora que le crecieron estas alas tan hermosas y grandes a Cinthia, ella ya no me ve volando a su lado y está bien (…) tTalvez no nos vean juntos como pareja, pero yo sseguirésiendo siempre un gran porrista de lo que ella haga”, sentenció.

Dos días antes, Alexis Ayala se había pronunciado ante las cámaras de Televisa Espectáculos sobre los rumores de una crisis matrimonial con Cinthia Aparicio.

“Etá en Sevilla (España), ;n un año casi no nos hemos visto. Yo estaba en ‘La Casa de los Famosos’, salí y ella estaba en San Luis, luego se fue de viaje y ahorita se fue”, dijo.

Recientemente, la pareja, que se lleva 28 años, realizó un viaje a Alaska y compartió videos e imágenes espectaculares y muy románticas; sin embargo, meses antes sonó fuerte la versión de una separación entre ellos.

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