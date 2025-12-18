Endurece Coahuila castigo al delito de extorsión

La reforma al Código Penal en Coahuila contempla un endurecimiento de las penas en el caso de la extorsión, y entrará en vigor la siguiente semana, por lo que Coahuila se blinda en contra de quienes cometan este tipo de delitos.

“Cambia la naturaleza del delito. Ahora se puede perseguir también de oficio, cambian las penalidades, hay agravantes, son acumulativas las penas hasta en más de 40 años, y hay agravantes cuando son funcionarios públicos, cuando es contra mujeres, cuando hay armas de por medio…”.

Señaló que esta ley coloca a Coahuila entre las primeras entidades que homologan su Código Penal con la ley federal en la materia, con la firma de la iniciativa por parte del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

En días pasados, las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, que establece una penalidad básica de 15 a 25 años de cárcel a quien cometa este delito, pero que puede aumentar a 41.6 años cuando existan diversas agravantes.

Una de las actividades que se enmarcan dentro de este delito es la de los llamados “montachoques”, que se considera una modalidad agravada.

