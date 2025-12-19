Podcast
Coahuila

Tragedia en familia humilde despierta los corazones de Saltillo

La escena ha conmovido a quienes han conocido el caso, pues la bebé no ha recibido aún muestras florales ni apoyos suficientes para su despedida final

Una profunda tristeza embarga a una familia de escasos recursos tras el fallecimiento de la pequeña Ángela, una bebé de apenas tres meses de edad, quien perdió la vida a causa de un padecimiento cardíaco, de acuerdo con el diagnóstico médico informado a su madre, la señora Berenice Cruz.

La noticia cayó como un golpe devastador para la joven madre, quien enfrenta este doloroso momento en medio de grandes carencias económicas. La familia informó que no cuenta con los recursos necesarios para brindar a la menor una sepultura digna.

El último adiós a la pequeña se realizó de manera muy sencilla en el tejaban donde habitaban, ubicado en la colonia Morelos Quinto Sector, en el cruce de las calles 66 y 11.

Ante esta situación, ciudadanos solidarios han comenzado a compartir el llamado de auxilio de la señora Berenice, quien solicita apoyo voluntario para cubrir los gastos funerarios.

Se consiguió que se le pudiera dar Cristina Sepultura en el panteón los Pinos de la ciudad. Saltillo, la tarde del mismo viernes. Apoyo también de la policía municipal, el GRS, además de ciudadanos y sociedad en general ahora se buscará tener algo de apoyo para poder brindarles regalitos a sus hermanitos y una cena a su familia para que este próximo 24 de diciembre ante el dolor que viven amortigua un poco y pasen una Navidad un poco mejor recordando al angelito que ahora los cuida desde el cielo


